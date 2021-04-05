快訊

太魯閣號事故網紅謊稱空服員捐款百萬 星宇航空怒澄清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／棒打前東家 葛登：親兄弟明算帳

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
葛登(中)打贏老東家。 美聯社
葛登(中)打贏老東家。 美聯社

交易大限前，葛登（Aaron Gordon）離開待了7季的魔術隊，成為金塊隊一員，今天更上演「棒打老東家」戲碼，個人攻下24分，率隊演出18分落後的逆轉勝，以119：109擊敗傷兵滿盈的魔術。

葛登以「兄弟」形容魔術的前隊友們，但親兄弟明算帳，上了球場交情就擺一旁；他也提到，以新團隊為榮，「很多球隊上半場落後18分時，就會放鬆，直接放棄。」不過金塊通過考驗，儘管上半場僅拿47分，下半場打出72：44的攻勢，逆轉收下近17戰的第14勝，也完成對戰魔術的10連勝。

金塊教頭馬龍（Michael Malone）形容，球隊第一節不管攻守和效率值都太差，堪稱是本季最慘的上半場，「看到球隊重振旗鼓是很好，但我寧可看完整的48分鐘。」馬龍說。

金塊教頭也透露，賽前並沒給葛登任何對上前東家的建議，只要團隊好好發揮。

在交易中從金塊換到魔術的菜鳥漢普頓（RJ Hampton），今天也有16分表現，包括魔術的前7分，他認為迎戰前隊友十分有趣，「看到這些傢伙，和他們對抗肯定好玩，他們是很棒的隊伍。」

魔術 金塊 葛登

延伸閱讀

葛登打老東家沒在客氣 金塊克服18分落後逆轉魔術

葛登改披50號球衣 韋德：穿起來感覺如何？

金塊季中交易大進補 增強鋒線戰力深度

葛登首秀就搭上線 約柯奇讚攻守無縫接軌

相關新聞

NBA／勇士隊史得分王倒數 柯瑞喊不真實

勇士隊看板球星柯瑞（Stephen Curry）尾椎受傷後的復出首戰狂轟37分，儘管球隊以111：117敗給老鷹隊，但他...

NBA／棒打前東家 葛登：親兄弟明算帳

交易大限前，葛登（Aaron Gordon）離開待了7季的魔術隊，成為金塊隊一員，今天更上演「棒打老東家」戲碼，個人攻下...

NBA／挨批只想帶槍投靠籃網 瑞迪克原意枉遭曲解

瑞迪克（JJ Redick）先前直指老東家鵜鶘高層沒有誠信，他提到希望去的地方是離布魯克林的家人不遠，但此說卻被部份人士解讀為他想帶槍投靠奪冠速成班的籃網，《ESPN》球評甚至在節目開砲，也讓瑞迪克作

NBA／八村壘樂喊衛少賢拜 特殊賽前儀式搏關注

巫師季前發動交易送走沃爾（John Wall），從火箭處換得衛斯特布魯克（Russell Westbrook），他展現的老大哥領導風格也讓陣中2年級的年輕球員八村壘尊稱對方為「賢拜」，意指日文中的「前

NBA／麥基轉戰金塊首秀 教頭調度傷腦筋

交易最終日時得到機會回到生涯曾待約4年時光的丹佛，麥基（JaVale McGee）加入了本季很有機會在西區有番作為的金塊，但他卻遲至今天（5號）才第一次亮相，主帥馬龍（Michael Malone）也

NBA／今日戰績表 籃網非無敵遭公牛一路壓著打

NBA今日戰績表 籃網 107：115 公牛 湖人 86：104 快艇 黃蜂 86：116 塞爾蒂克 灰熊 116：100 76人 勇士 111：117 老鷹 鵜鶘 122：115 火箭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。