NBA／棒打前東家 葛登：親兄弟明算帳

交易大限前，葛登（Aaron Gordon）離開待了7季的魔術隊，成為金塊隊一員，今天更上演「棒打老東家」戲碼，個人攻下24分，率隊演出18分落後的逆轉勝，以119：109擊敗傷兵滿盈的魔術。

葛登以「兄弟」形容魔術的前隊友們，但親兄弟明算帳，上了球場交情就擺一旁；他也提到，以新團隊為榮，「很多球隊上半場落後18分時，就會放鬆，直接放棄。」不過金塊通過考驗，儘管上半場僅拿47分，下半場打出72：44的攻勢，逆轉收下近17戰的第14勝，也完成對戰魔術的10連勝。

金塊教頭馬龍（Michael Malone）形容，球隊第一節不管攻守和效率值都太差，堪稱是本季最慘的上半場，「看到球隊重振旗鼓是很好，但我寧可看完整的48分鐘。」馬龍說。

金塊教頭也透露，賽前並沒給葛登任何對上前東家的建議，只要團隊好好發揮。

在交易中從金塊換到魔術的菜鳥漢普頓（RJ Hampton），今天也有16分表現，包括魔術的前7分，他認為迎戰前隊友十分有趣，「看到這些傢伙，和他們對抗肯定好玩，他們是很棒的隊伍。」