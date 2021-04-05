快訊

一印尼境外生新冠確診 太魯閣入境專案今一人返台

獨／永和人20年的回憶！「馮記上海小館」5月底熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士隊史得分王倒數 柯瑞喊不真實

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
路透社
路透社

勇士隊看板球星柯瑞（Stephen Curry）尾椎受傷後的復出首戰狂轟37分，儘管球隊以111：117敗給老鷹隊，但他距離勇士隊史得分榜龍頭的距離只剩129分，離傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）又進一步。

張伯倫是勇士隊史得分榜第一人，生涯累積17783分，柯瑞打破前輩紀錄只是時間長短的問題；他提到這項紀錄直說感覺很「不真實」，「我不知道他在這裡打了幾年，但他有許多進球。顯而易見，他是聯盟的傳奇，遍及整個聯盟，不過我能穿著勇士戰袍且生涯都在這裡，非常瘋狂，所以我會繼續搶分，希望過程中也多拿幾場勝利。」

柯瑞還說，職業生涯還很長，還有很多要完成的任務，不過對這項即將到來的里程碑仍十分有，「我會很感謝這個時刻。」

本季是柯瑞在勇士的第12個賽季，他季初的生涯得分就已經超越貝瑞（Rick Barry），月底就可能改寫張伯倫紀錄；且柯瑞的助攻數早就是勇士史上最多，毫無疑問會名留青史。

今天三分球12投3中的柯瑞還開玩笑說，還好張伯倫球員時期還沒有三分線的設置，否則兩人差距肯定更大；NBA是1979到80賽季財開始使用三分球，張伯倫1973年就退役。

勇士 柯瑞

延伸閱讀

柯瑞回歸孤掌難鳴 老鷹替補夠力拿下勇士

NBA／柯瑞與格林掛免戰牌 勇士崩盤慘敗暴龍53分

NBA／柯瑞強忍傷勢製造進攻犯規 主帥柯爾：令人吃驚

NBA／柯瑞飆36分難回天 熱火多點開花力壓勇士

相關新聞

NBA／勇士隊史得分王倒數 柯瑞喊不真實

勇士隊看板球星柯瑞（Stephen Curry）尾椎受傷後的復出首戰狂轟37分，儘管球隊以111：117敗給老鷹隊，但他...

NBA／佐蒙德成新寵遭冷落 小加索打破沉默吐心聲

佐蒙德（Andre Drummond）加入湖人得到很大矚目，且他很快就獲教頭佛蓋爾（Frank Vogel）拔擢為先發，這顯然讓小加索（Marc Gasol）有些不是滋味，《NBC》洛杉磯記者杜阿爾特

NBA／小將慶祝絕殺給致敬 韋德樂回自己也跳上廚房桌子

NCAA錦標賽男籃決賽組合誕生，將由貝勒大學對上本季還保不敗金身的剛薩加大學，而後者晉級之路在4強更是出現戲劇性無比的結局，被譽為有衝擊NBA選秀前3順位的後衛薩格斯（Jalen Suggs）延長上演正面打板的瘋狂絕殺。

NBA／黃蜂傷兵頻傳 塞爾蒂克打落水狗大勝作收

黃蜂的東區保4任務先後遭遇傷兵打擊，小鮑爾（LaMelo Ball）腕傷預計要休養很長時日，海瓦德（Gordon Hayward）也扭傷腳至少得缺戰4周，同拚季後賽席次的塞爾蒂克今天（5號）沒放過打落水狗機會，終場就以116比86大勝作收。

NBA／佛西維奇換東家終獲首勝 公牛破厄文獨撐籃網

公牛交易大限前引進強援佛西維奇（Nikola Vucevic），但他加入後卻未能阻止球隊苦吞4連敗，今天（5號）對三巨頭餘一人的籃網，終於在新東家嚐到勝利滋味，繳出22分、13籃板，率公牛以115比107克敵。

NBA／朗多初登板就打老東家 快艇輕取湖人止連敗

去年延續生涯的季後賽傳說，朗多（Rajon Rondo）在湖人奪冠過程扮演關鍵角色，本季投奔老鷹的他在交易最終日被送往快艇，今天（5號）也在洛城內戰中換邊站，首披新戰袍對決老東家，快艇終場則以104比86輕取湖人，也終止先前對魔術與金塊的2連敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。