NBA／湖人兩大球星缺陣 快艇輕鬆取勝

美國職籃NBA洛杉磯湖人與快艇今天上演同城大戰，拜湖人兩大球星缺陣之賜，快艇只讓「雙槍」雷納德、喬治輕鬆打，就以104比86輕取飽受傷兵之苦的衛冕軍湖人。

法新社報導，快艇隊莫里斯（Marcus Morri）攻下全場最高的22分，兩位當家球星雷納德（KawhiLeonard）、喬治（Paul George）各拿19、16分。替補的肯納德（Luke Kennard）挹注15分，朗多（RajonRondo）也上場12分多鐘，是他披快艇戰袍首秀。

這是快艇主場9連戰的第5戰，打得輕鬆寫意。快艇教頭泰隆．魯（Tyronn Lue）說：「我們今天防守做得太好了，早早就奠定勝基，球員們也都兵強馬壯。」

反觀湖人在兩大台柱詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣下宛若落難天子，先發球員僅有賈索（Marc Gasol）得11分，其他4名先發球員得分都只有個位數。

湖人以替補球員哈洛（Montrezl Harrell）19分全隊最高，終場吞下最近11場比賽的第6敗。快艇33勝18敗已升至西區老三，湖人31勝19敗西區掉到老五。