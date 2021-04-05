NBA／怪物奇兵預告藏韋德彩蛋 詹皇另點名3球星扮要角

預計今夏即將上映的「怪物奇兵：全新世代」日前推出預告片，除領銜的主角詹姆斯（LeBron James）外，網友也在其中發現也藏有其他NBA球員現身的彩蛋。

事實上，詹姆斯就在推特點名4位同儕，分別是戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lillard）、湯普森（Klay Thompson）與女籃球星陶樂西（Diana Taurasi）。

詹姆斯提到：「謝謝你們，願意相信我，百忙中還從行程安排時間，在電影中扮演重要角色。」而預告片中4人雖都以卡通模樣現身，還是被眼尖網友一一發現。

此外，預告片中也藏有另一致敬彩蛋，是詹姆斯昔日於熱火與好兄弟韋德（Dwyane Wade）完成經典空中接力，電影也讓卡通人物重現韋德招牌慶祝手勢。