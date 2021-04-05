NBA／佛西維奇換東家終獲首勝 公牛破厄文獨撐籃網

公牛交易大限前引進強援佛西維奇（Nikola Vucevic），但他加入後卻未能阻止球隊苦吞4連敗，今天（5號）對三巨頭餘一人的籃網，終於在新東家嚐到勝利滋味，繳出22分、13籃板，率公牛以115比107克敵。

厄文（Kyrie Irving）此役唱獨角戲，籃網也變陣讓艾德里奇（LaMarcus Aldridge）與葛里芬（Blake Griffin）雙雙先發，但公牛半場前一段猛攻，掌握雙位數領先後，籃網直到末節最後才奮起直追，帶來威脅，可惜已為時太晚。

佛西維奇外，拉文（Zach LaVine）攻25分為公牛之最，薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）也繳19分、11助攻佳作；籃網部份，厄文挹注24分、15助攻，格林（Jeff Green）獲21居次，艾德里奇與葛里芬表現平平，分別得到11分與10分。