聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／佛西維奇換東家終獲首勝 公牛破厄文獨撐籃網
公牛交易大限前引進強援佛西維奇（Nikola Vucevic），但他加入後卻未能阻止球隊苦吞4連敗，今天（5號）對三巨頭餘一人的籃網，終於在新東家嚐到勝利滋味，繳出22分、13籃板，率公牛以115比107克敵。
厄文（Kyrie Irving）此役唱獨角戲，籃網也變陣讓艾德里奇（LaMarcus Aldridge）與葛里芬（Blake Griffin）雙雙先發，但公牛半場前一段猛攻，掌握雙位數領先後，籃網直到末節最後才奮起直追，帶來威脅，可惜已為時太晚。
佛西維奇外，拉文（Zach LaVine）攻25分為公牛之最，薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）也繳19分、11助攻佳作；籃網部份，厄文挹注24分、15助攻，格林（Jeff Green）獲21居次，艾德里奇與葛里芬表現平平，分別得到11分與10分。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言