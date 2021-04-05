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NBA／公鹿後衛哈勒戴頂薪續約 據報4年1億6000萬美元

中央社 / 密爾瓦基4日綜合外電報導
法新社
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美國職籃NBA密爾瓦基公鹿已經跟陣中後衛哈勒戴（Jrue Holiday）續約，據報這份合約長達4年，金額1億3500萬美元，若加上獎金就會達到1億6000萬美元。

公鹿隊今天表示，他們已經跟哈勒戴簽下複數年合約。

體育電視頻道ESPN引述哈勒戴的經紀人說法報導，這份合約包含獎金，總額將達到1億6000萬美元。

哈勒戴在去年11月從紐奧良鵜鶘被交易到公鹿，本季出賽38場，每場平均貢獻17分、5.4助攻與4.6籃板。

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