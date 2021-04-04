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PLG／退休儀式差點噴淚 田壘遺憾不完美

聯合報 / 記者曾思儒／彰化即時報導
田壘英雄式的出場。圖／PLG提供
田壘英雄式的出場。圖／PLG提供

福爾摩沙台新夢想家隊球星「少俠」田壘，今天迎接球員生涯最終戰，他自評內容有些不完美，除了球隊沒能拿下勝利，以100：108遭新竹攻城獅隊逆轉，最後他忘記感謝親人，特別「補」了一段，也讓他有些自責。

37歲的田壘提到，過去沒想過自己的退休賽會是何種方式，但近期就有想要如何和大家好好吿別，不料竟然漏掉家人們，講得不夠完全，可惜了些。

夢想家球團特別請田壘前隊友們及家人錄製影片，田壘笑說一直都很感動，「大家講得都很觸動我的心，家人那段，讓我眼淚有在眼睛裡轉啊轉，差點就停不住了，還好有人叫我不要哭。」

田壘上半場總計出賽13分37秒，第三節坐滿板凳，第四節1分06秒才再上場；他解釋左腳踝舊疾仍是問題，上半場打完就已經不適，不能好好打出完整的比賽，進而為球隊拿下賽季最後一場例行賽勝利，有些可惜。

雖會感到可惜，田壘回首超過20年的球員生涯，第一時間倒沒有任何遺憾的念頭，他笑說：「20幾年來，打球都是讓我開心的，不管是贏球或輸球去檢討，都是讓我更進步，不會讓我遺憾。」

退休儀式上，夢想家股東陳立宗宣佈，田壘將加入球隊經營團隊，主角提到確有其事，「是有提過，還沒正式的溝通說要做什麼，卸下球員身分，再做進一步的了解。」

田壘 夢想家 攻城獅

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