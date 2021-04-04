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NBA／今日戰績表 爵士大破魔術拉出9連勝

聯合新聞網 / 整理
爵士隊拉出9連勝。 美聯社
爵士隊拉出9連勝。 美聯社

NBA今日戰績表

獨行俠 109：87 巫師

尼克 125：81 活塞

騎士 105：115 熱火

灰狼 113：112 76人

溜馬 139：133(OT) 馬刺

魔術 91：137 爵士

雷霆 85：133 拓荒者

公鹿 129：128 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

02:00 籃網 vs. 公牛

03:30 湖人 vs. 快艇(緯來體育台11:30延播)

06:00 黃蜂 vs. 塞爾蒂克

07:00 灰熊 vs. 76人

07:30 勇士 vs. 老鷹(愛爾達體育1台)

08:00 鵜鶘 vs. 火箭

10:00 魔術 vs. 金塊(愛爾達體育1台)

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