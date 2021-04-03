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NBA／洛杉磯月中解禁重迎球迷 湖人主帥：令人興奮

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
共用史坦波中心作為主場的洛杉磯湖人與快艇，在今天宣布將於月中起重新開放球迷進場看球。 美聯社
共用史坦波中心作為主場的洛杉磯湖人與快艇，在今天宣布將於月中起重新開放球迷進場看球。 美聯社

共用史坦波中心作為主場的洛杉磯湖人快艇，在今天宣布將於月中起重新開放球迷進場看球，其中湖人將會有9場主場賽事，快艇也將有6場主場賽事將能迎接球迷進場觀賽，這也讓湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）透露，全隊都為此感到興奮。

根據ESPN報導，在洛杉磯公共衛生單位與史坦波中心管理部門合作下，湖人與快艇將分別在美國時間15日迎戰塞爾蒂克與18日對戰灰狼的比賽中，迎接球迷重新進場，不過將不會是全面開放，而是採取定額數量的方式進場。

湖人總教練佛蓋爾說：「這對我們整個社區來說是一件相當令人興奮的事情，我們內部人員，包括教練、球員都為此感到興奮，我認為當場上球員注意到球迷重新進場時，都能打出不同的能量。」

佛蓋爾指出，雖然目前還不知道能開放多少球迷進場，但即使是只有一點都能帶給球員鼓舞，而湖人包括迎戰塞爾蒂克的比賽在內，本季仍有9場主場賽事要進行，至於快艇包括18日迎戰灰狼，也還有6場主場賽事。

同樣將重新迎接球迷的還包括國王隊，至於勇士球團也透露，目前仍在與當地衛生官員進行對話，希望盡快獲得回覆並迎接球迷進場。

湖人 快艇 塞爾蒂克

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