NBA／柯瑞強忍傷勢製造進攻犯規 主帥柯爾：令人吃驚

近況不佳的勇士好不容易等到主將柯瑞(Stephen Curry)回歸,也在日前擊敗公牛順利中止4連敗,不過正開始東區之旅的勇士,盡管在柯瑞攻下全場最高的36分,今日勇士仍以109比116不敵熱火,更傳出該場比賽柯瑞仍帶著尾椎骨傷勢出戰。

對陣熱火的第一節比賽中,柯瑞成功製造歐拉迪波(Victor Oladipo)進攻犯規後,可看出表情面有難色,但柯瑞仍然參與完整比賽,並拿下全隊最高的36分11籃板,而賽後還是傳出該次撞擊影響了柯瑞尾椎骨傷勢。

根據勇士隨隊記者史雷特(Anthony Slater)推特指出,柯瑞表示將視傷勢程度,來決定是否出戰明日對陣暴龍的比賽,而除了柯瑞外,小將波爾(Jordan Poole)及中鋒魯尼(Kevon Looney)也各有腳踝傷勢,對於力爭季後賽資格的勇士來說無疑是雪上加霜。

Steph Curry said he's "gotta see how I feel when I wake up" before deciding if he can play tomorrow vs Raptors. He said Tuesday was rough after playing with that sore tailbone Monday.

Warriors said they'll wait and see how Jordan Poole, Kevon Looney and Steph Curry are doing in the morning before a decision on their status tomorrow vs Raptors. Poole and Looney rolled an ankle, but are "doing well," Curry is dealing with persistent tailbone soreness.