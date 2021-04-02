NBA／柯瑞強忍傷勢製造進攻犯規 主帥柯爾：令人吃驚

近況不佳的勇士好不容易等到主將柯瑞(Stephen Curry)回歸，也在日前擊敗公牛順利中止4連敗，不過正開始東區之旅的勇士，盡管在柯瑞攻下全場最高的36分，今日勇士仍以109比116不敵熱火，更傳出該場比賽柯瑞仍帶著尾椎骨傷勢出戰。

對陣熱火的第一節比賽中，柯瑞成功製造歐拉迪波（Victor Oladipo）進攻犯規後，可看出表情面有難色，但柯瑞仍然參與完整比賽，並拿下全隊最高的36分11籃板，而賽後還是傳出該次撞擊影響了柯瑞尾椎骨傷勢。

根據勇士隨隊記者史雷特(Anthony Slater)推特指出，柯瑞表示將視傷勢程度，來決定是否出戰明日對陣暴龍的比賽，而除了柯瑞外，小將波爾（Jordan Poole）及中鋒魯尼（Kevon Looney）也各有腳踝傷勢，對於力爭季後賽資格的勇士來說無疑是雪上加霜。

Steph Curry said he's "gotta see how I feel when I wake up" before deciding if he can play tomorrow vs Raptors. He said Tuesday was rough after playing with that sore tailbone Monday. — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 2, 2021

Warriors said they'll wait and see how Jordan Poole, Kevon Looney and Steph Curry are doing in the morning before a decision on their status tomorrow vs Raptors. Poole and Looney rolled an ankle, but are "doing well," Curry is dealing with persistent tailbone soreness. — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 2, 2021

敗給熱火後，勇士戰績跌至23勝25負，排名西區第10，勇士仍有機會搶下季後賽席位，而談到柯瑞帶傷上陣，勇士總教練也感到相當不捨，但也稱讚這位兩屆MVP的求勝意志，「他每晚的表現總是令人吃驚，帶著傷能有這樣的發揮，他真的做得很好。」