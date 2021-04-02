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NBA／歐拉迪波首秀6分、5助攻 熱火教頭：進攻將獲加乘

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
歐拉迪波轉隊熱火的處女秀，於出戰金州勇士的比賽中先發出賽23分鐘拿下6分、5助攻、3籃板。 路透社
歐拉迪波轉隊熱火的處女秀，於出戰金州勇士的比賽中先發出賽23分鐘拿下6分、5助攻、3籃板。 路透社

在季中交易截止日前被休士頓火箭交易到邁阿密熱火的明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo），在今天進行轉隊後的處女秀，於出戰金州勇士的比賽中先發出賽23分鐘拿下6分、5助攻、3籃板，而熱火也以116：109收下3連勝。

季初還效力溜馬的歐拉迪波，在輾轉被送往火箭又被交易到熱火後，本賽季已經為三支球隊效力，而今天則是他加盟熱火後的首次出賽，就以先發身份登場迎戰勇士，在仍不熟悉球隊戰術的情況下，他出賽23分鐘8次出手僅命中2球拿下6分，還發生高達5次犯規，讓隊友阿德巴約（Bam Adebayo）笑稱他犯規都快比得分多。

不過熱火在巴特勒（Jimmy Butler）、赫洛（Tyler Herro）和羅賓森（Duncan Robinson）得分皆來到20分的情況下，仍是靠著多點開花的攻勢以7分差扳倒勇士，也讓全場進帳36分的勇士主控柯瑞（Stephen Curry）白忙一場。

談到個人首場比賽的表現，歐拉迪波透露賽前他僅看過球隊的影片和簡單熱身就登場，但本場比賽隊友帶給他很大的幫助，「我現在仍在適應很多事情，但我認為我們將可以達成一些很特別的成就。」

而熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）也直言，歐拉迪波的加入讓他們多了另一名能給對手防守施壓的球員，「我認為隨著時間的前進，他將可以打得更加舒適，到時候我們的進攻能力就能得到真正的加成。」

熱火 勇士 歐拉迪波

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