馬刺缺乏核心中前鋒 換血陣容找不回昔日光榮

上賽季中斷史上最長連續22年闖進季後賽紀錄，無緣締造歷史新猷的馬刺，似乎也正式宣告身披黑衫軍的光輝不再，球隊改朝換代的時刻迫在眉睫。從海軍上將羅賓森(David Robinson)到鄧肯(Tim Duncan)這對優質內線搭檔開啟了馬刺近20年的盛世，在鬼才波波維奇(Gregg Popovich)的運籌帷幄下，馬刺的治軍嚴謹、戰術系統、球員品質向來是有口皆碑，堪稱所有小市場球隊之典範。

不過在鄧肯(Tim Duncan)、帕克(Tony Parker)、吉諾布利(Manu Ginobili)三劍客相繼高掛球鞋，以及雷納德(Kawhi Leonard)最後和馬刺不歡而散離開聖城之後，球隊一直沒有出現新一代當家看板的人選。

艾德里奇大幅衰退 團隊戰力平均卻無領袖人物

今年季中，高層選擇買斷本季表現大幅衰退的艾德里奇(LaMarcus Aldridge)，正式宣告球隊擁有優質長人的血脈就此終結。回想當年艾德里奇的帶槍投靠，本讓外界期望在拓荒者風生水起、打法沉穩又老練的艾德里奇能繼承鄧肯意志，成為馬刺攻守兩端最重要的核心。

無奈艾德里奇在這六年的時間內，始終無法率領球隊進入到更高層級的舞台，與德羅展(DeMar DeRozan)兩年多的配合也無法撼動西區戰力版圖，加上年紀漸長，艾德里奇想一嚐冠軍夢的心願始終存在。交易包裹遍尋不著的情況下，也只能放手讓艾德里奇自由。

艾德里奇(左)本季場均籃板只有4.5個、抄截0.4次、阻攻0.9次，幾乎都是生涯新低，就算留在馬刺對球隊幫助也非常有限，因此馬刺提早放人讓其他球員多上場磨練。 美聯社

攤開艾德里奇離去後的馬刺名單，在布陣上更加小球化，且缺乏內線進攻威脅，球隊雖然本季有八個人場均得分在雙位數，彼此上場時間相近，7人場均超過20分鐘，兩人達30分鐘，顯示出這支球隊整體戰力的平均。但也是因為這樣，缺乏一位能在關鍵時刻跳出的領袖級核心扮演過去鄧肯、帕克、吉諾布利等人的角色。

三巨頭瓦解後，當年的小跟班米爾斯(Patty Mills)，雖也躍居馬刺仰賴的得分主力多年。但時至今日，澳洲王米爾斯年屆32歲，他的風格就是適合亂刀流打法的搶分節奏。進入馬刺大家庭第三季的德羅展則是是年年保持在場均20分大關，前兩年的21.2、22.1再到本季的20.6分，顯示出他穩定的好身手。德羅展絕對是當今聯盟最穩定的中距離，背框單打的教科書之一，這沒有問題。只不過德羅展的個性一直以來較為缺乏外放的霸氣，少了些能夠凝聚團隊氣氛的那種領袖風範，讓他過去始終無法與頂尖球星畫上等號。

目前馬刺陣中幾名中生代，新生代多是後場球員，側翼與內線嚴重缺乏，過去都打得分後衛的德羅展甚至要扛起三、四號位的角色。即便如此，31歲的德羅展也明白自己在馬刺的定位，轉型帶領後輩或能更彰顯他的價值。德羅展本季場均送出生涯最多的7.2次助攻且能將失誤壓在1.8次，他正悄悄地用自己的方式去影響球隊，希望帶起年輕球員成長。

老將德羅展(左)知道自己現階段任務是要協助隊友成長，因此他的場均出手次數減了不少，而助攻數卻大幅上升。 美聯社

墨瑞得加速提升成長斜率 團隊急需強化防守質量

球隊過去寄予厚望的控球墨瑞(Dejounte Murray)本季總算健康全勤出賽，上場時間31.5分鐘全隊僅次於德羅展，而場均15.6分7籃板5.3助攻1.5抄截1.7失誤，投籃命中率45%，各項數據來到生涯新高。受傷後爆發力大不如前的墨瑞其實也才24歲，雖成長曲線因傷被打亂，一路來也沒達到球團預期高度，但他本季攻守兩端的表現顯示球隊仍需要他在組織控球、帶動防守反擊等層面去幫助隊友。個人方面他應該要多加強外線穩定度，對於他未來球技養成的出路才不會過於侷限。

另一名26歲控球懷特(Derrick White)則是截然不同類型，出手慾望強烈，敢投敢切，也深受波波維奇喜愛。雖然墨瑞天賦更高，年紀更輕，但一直無法將潛力轉化為球場上的實績，那麼再有天份都是空談，這一季健康出勤的墨瑞必須趁勢有一番作為才行，否則都已經整組砍掉重練的馬刺，無不可能考慮清掉他的合約換取其他潛力股或薪資補強空間。

22歲華克(Lonnie Walker)、21歲強森(Keldon Johnson)，則是另外兩個在輪值中有著26到29分鐘上場時間配額的年輕人，因為人手不足的關係，兩人原為後場球員，也都需嚐試打到前場，現階段而言他們的運動能力出色外，進攻技巧不夠細膩純熟，尚未學會運用體能優勢在防守者對位以及協防上面。

縱使上述幾名站穩輪值，贏得波波維奇信任的年輕人，能證明有他們的功能性存在，但要這幾位球員作為核心去打造建隊方針，是絕對還不夠。

在總教練波波維奇多年的栽培之下，後衛墨瑞(右)與懷特(左)終於有明顯進步，成為馬刺目前穩定可靠的主力球員。 歐新社

馬刺本季得失分比-0.8，過去引以為傲的致勝鐵血防守不再，缺乏內線核心、側翼搖擺人大鎖，讓馬刺後場第一線防守被過之後，前場就得面臨巨大防守壓力。球隊需要一個防守體系中的核心人物，圍繞著他去輪轉，就像即便是沒有鄧肯時期的馬刺，也還有雷納德作為防守支撐。

尋求具策應能力的內線 解放戰術變化性

球隊目前內線人手都是藍領苦工，運動能力稍差，策應意識不足，馬刺在進攻端需要能在擋拆中討生活的大個子去解放後場球員，打出波波維奇在戰術體系上的變化。馬刺近十場拿下五勝，戰績暫居西區第八，前有敵軍下有追兵，距離第七的獨行俠半場，而領先第九、十名的灰熊兩場，都是稍不注意連敗，或者對手連勝就可能翻盤的競爭卡位。

馬刺中鋒伯爾特(中)完全就是做苦力的內線球員，完全不可能期望會有羅賓森、鄧肯、雷納德一脈相傳的主宰能力。 美聯社

在組團風氣興盛，大者恆大的市場氛圍中，馬刺這種傳統低調的小市場球隊要生存下來並與之抗衡，變得更加艱辛。這也是馬刺在褪下傳統強權的光環後，得面臨的巨大挑戰，而或許看著這種小市場球隊再次翻身的戲碼，正是職業運動的迷人所在之一。

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