快訊

巨大聲響嚇壞鄰居！金門驚傳民宅氣爆 造成1死1重傷

台股泡沫化？券商、壽險大戶前2月減碼逾600億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6搶1／潘忠韋加入成助力 情蒐小組開始接種疫苗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
潘忠韋。 報系資料照
潘忠韋。 報系資料照

備戰東京奧運6搶1最後資格賽，中華隊情蒐小組開始準備出國情蒐，秘書長楊清瓏今天在透露準備進度時，更揭曉一位神秘客座支援，抗癌鬥士、球評潘忠韋也加入情蒐小組。

中華隊情蒐小組從今年1月1日啟動，蒐集各隊資料多時，近期開始準備出國事宜，開始接種AZ疫苗，預計5月底前往美國觀看6月初開打的美洲區資格賽，其中第2、3名球隊，將是6搶1時中華隊的對手。

小組成員一共10多人，其中包括主動請纓的潘忠韋，不過只有需要出國的成員才要接種疫苗，潘忠韋不在其中，而是以分析、解讀情蒐資料為主。

楊清瓏表示，潘忠韋主動跟聯盟聯繫，認為可以貢獻自己的分析能力，也對情蒐工作有興趣，於是加入，考量身體狀況仍是在家作業為主，透過視訊跟小組成員一起開會討論。

中華隊 楊清瓏

延伸閱讀

6搶1／潘忠韋加入中華隊情蒐小組 協助分析資料

中職／天母人工草皮正式啟用 楊清瓏：蒐集意見再改善

中職／葉總看完輔助判決未解惑 楊清瓏承認有瑕疵

中職／潘忠韋祝福影片被點名 高國麟送水果有原因

相關新聞

只補小鮑爾這個洞 黃蜂可能保不住種子優勢

過去的黃蜂對於季中交易一直很冷感，這次他們把沃納梅克（Brad Wanamaker）從勇士交易過來，居然是三年來的第一次。黃蜂先前之所以不參與季中交易，和他們最近這四年的戰績不振有著直接的關係。而今黃

NBA／刷數據被批無意義 衛少：奪冠也不會改變我的人生

巫師隊後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前遭《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）抨擊其多年刷的數據毫無意義，替球隊也爭不了冠，對此衛斯特布魯克在今日作出了回

6搶1／潘忠韋加入成助力 情蒐小組開始接種疫苗

備戰東京奧運6搶1最後資格賽，中華隊情蒐小組開始準備出國情蒐，秘書長楊清瓏今天在透露準備進度時，更揭曉一位神秘客座支援，...

NBA／三兄弟終於同台 安戴托昆波：生涯最棒時刻

今天湖人主場面對公鹿的賽事中，公鹿以112：97擊敗湖人，而在最後2分鐘，「字母哥」安戴托昆波（Antetokounmpo）三兄弟第一次同台上場，身為二哥的Giannis表示：「現在是我進NBA以來最

NBA／76人救世主復出倒數 安比德有望本周回歸

養傷將近3周，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）有望近期回歸，球團今天宣布，禁區大將復出倒數，很快就能和隊...

NBA／塞佛羅沙宣佈退休 曾入選年度防守第2隊

現年36歲、來自瑞士的塞佛羅沙（Thabo Sefolosha），在今天正式宣布退休，結束14年NBA生涯。 塞佛羅沙是在2006年以首輪13順位被76人選走，成為史上首位瑞士籍球員被NBA球隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。