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6搶1／潘忠韋加入成助力 情蒐小組開始接種疫苗
備戰東京奧運6搶1最後資格賽，中華隊情蒐小組開始準備出國情蒐，秘書長楊清瓏今天在透露準備進度時，更揭曉一位神秘客座支援，抗癌鬥士、球評潘忠韋也加入情蒐小組。
中華隊情蒐小組從今年1月1日啟動，蒐集各隊資料多時，近期開始準備出國事宜，開始接種AZ疫苗，預計5月底前往美國觀看6月初開打的美洲區資格賽，其中第2、3名球隊，將是6搶1時中華隊的對手。
小組成員一共10多人，其中包括主動請纓的潘忠韋，不過只有需要出國的成員才要接種疫苗，潘忠韋不在其中，而是以分析、解讀情蒐資料為主。
楊清瓏表示，潘忠韋主動跟聯盟聯繫，認為可以貢獻自己的分析能力，也對情蒐工作有興趣，於是加入，考量身體狀況仍是在家作業為主，透過視訊跟小組成員一起開會討論。
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