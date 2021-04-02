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壓線交易愈補愈大洞 塞爾蒂克戰績狂拉警報

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
塞爾蒂克在新同學佛尼爾(右)報到之後吞下2連敗，佛尼爾首戰上場32分鐘10投0中抱蛋終場，第二戰上場30分鐘也只得6分。 美聯社
塞爾蒂克在新同學佛尼爾(右)報到之後吞下2連敗，佛尼爾首戰上場32分鐘10投0中抱蛋終場，第二戰上場30分鐘也只得6分。 美聯社

塞爾蒂克連續輸給鵜鶘、獨行俠，戰績跌到23勝25敗，低於五成勝率兩場勝場，東區排名也掉到第八。塞爾蒂克正在為今年球季球員交易截止日，送走全隊最棒最高交苦工中前鋒泰斯，換來魔術射手佛尼爾「壓線交易」還債。

場均18.9分，三分球命中率3成7佛尼爾還沒有適應替補和塞爾蒂克戰術體系，個人投籃、手感也還沒找回節奏，轉戰塞軍兩場比賽一共16投3中，場均3分，其中三分球7投0中。佛尼爾加入塞軍第一戰比賽對鵜鶘出賽33分鐘，10投0中，沒有得分。塞軍透過三方交易得到兩名年輕長人大前鋒華格納、中鋒柯內特，過去兩戰都進入輪換，兩人表現同樣沒有亮點。

塞軍總管安吉做出這兩筆「壓線交易」用意有三

第一、避開豪華稅

泰斯兩年1000萬美元合約今夏到期，泰斯接下來可能拿到的合約年薪至少800-1000萬美元以上，送走塞軍最出色先發中鋒泰斯非常可惜，但為了省錢、避稅，安吉還是含淚出手。

泰斯今年球季場均9.5分、5.2籃板，投籃命中率5成5，三分球命中率也能保持3成4，但泰斯對塞爾蒂克團隊重要性和難被取代角色，遠遠超過他的數據貢獻。

塞爾蒂克為了省小錢，把主力中鋒泰斯(左)給交易出去，他的帳面成績雖然普通，但實際貢獻卻是遠超過數據。 美聯社
塞爾蒂克為了省小錢，把主力中鋒泰斯(左)給交易出去，他的帳面成績雖然普通，但實際貢獻卻是遠超過數據。 美聯社

第二、提升內線厚度和資產

送走泰斯，因為塞軍還有中鋒湯普森(傷停中)，年輕中鋒威廉斯(Robert Williams)需要上場時間和空間，三人功能性、作用、數據相差不多，只是湯普森得分技巧更單調，而且不會投籃，威廉斯則是爆發力、體能更出色。

塞軍三方交易拿到211公分華格納和216公分柯內特都非常年輕，還有可塑性，投籃都不錯，用最少籌碼拿下年輕長人資產，這是安吉精打細算會做的事。

從巫師轉過來的中鋒華格納年輕有可塑性，但要適應塞爾蒂克的高強度打法需要時間，短時間內對綠衫軍幫助恐怕很有限。 美聯社
從巫師轉過來的中鋒華格納年輕有可塑性，但要適應塞爾蒂克的高強度打法需要時間，短時間內對綠衫軍幫助恐怕很有限。 美聯社

第三、交易特例快到期

塞軍手裡1750萬美元「交易特例」再不用就要過期，利用這次交易拿下場均近20分前魔術射手佛尼爾，補上外線、三分，厚實板凳得分，甚至還能打造另一個最佳第六人，布局非常完美。

這三名新塞爾蒂克人都有不錯投籃、身高，照理說可以用來填補塞軍最弱板凳得分，提升進攻組合和變化。看到這裡，大多數球迷一定會想到，安吉這兩筆「壓線交易」現在看來反而是「偷雞不著蝕把米」。

佛尼爾改打替補，從板凳出發，幾乎找不到手感、外線手氣就算了，塞軍板凳表現和得分能量，比交易前更加薄弱。華格納、柯內特兩名年輕長人不論先發、替補，效率和攻防表現距離融入團隊，打出個人風格還有一段距離，在塞爾蒂克下半季必須馬上提升戰績和排名，避免打「季後賽附加賽」，兩人未來角色和上場空間都不樂觀。

柯內特(中)前三個球季僅出賽102場，本季在公牛也只打了13場比賽，被換到塞爾蒂克之後想要馬上成為合格的替補中鋒，也未免太強人所難了。 美聯社
柯內特(中)前三個球季僅出賽102場，本季在公牛也只打了13場比賽，被換到塞爾蒂克之後想要馬上成為合格的替補中鋒，也未免太強人所難了。 美聯社

輸鵜鶘，塞爾蒂克防守一團糟，鵜鶘三分球命中率逾5成1，投進19個三分球，塞爾蒂克籃板、罰球、三分球、命中率所有主要數據全輸。輸獨行俠，獨行俠用4成8三分球命中率砍進16個三分球，塞爾蒂克籃板、罰球、命中率、三分球還是全輸。

塞爾蒂克目前防守效率排名第21，進攻效率排第12，沒有合格防守，球星缺少帶隊能力，教練用兵遣將失去效率，角色球員潛能和定位一直沒有被開發出來，反映在不到五成戰績和東區排名，剛剛好而已。

塞爾蒂克真是愈補愈大洞！

塞爾蒂克

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