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NBA／76人救世主復出倒數 安比德有望本周回歸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
安比德。 美聯社
安比德。 美聯社

養傷將近3周，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）有望近期回歸，球團今天宣布，禁區大將復出倒數，很快就能和隊友再聚首。

安比德上月13日出戰巫師隊時成傷兵，經過MRI檢查，他的韌帶沒有損傷，但仍因挫傷成傷兵；在他缺席的9場比賽，76人戰績是6勝3敗，但最近兩戰接連敗給快艇隊和金塊隊，一度東區龍頭的身分已經被籃網隊篡位。

雖失去東區第一位置，76人至少有些好消息，球隊宣布安比德復健狀況不錯，有機會本周歸隊，周六將會有進一步消息；76人周末有兩場比賽，分別要隊上灰狼隊和灰熊隊，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）已經報導，安比德預期在台灣時間周日碰灰狼的比賽回到球隊陣容。

安比德的回歸除了是76人利多，對自己的年度MVP角逐也有加分效果，本季他場均繳出29.9分、11.5籃板、3.3助攻和1.4阻攻，6成5的命中率更是生涯新高。

76人 安比德 灰狼

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