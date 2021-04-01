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NBA／三兄弟終於同台 安戴托昆波：生涯最棒時刻
今天湖人主場面對公鹿的賽事中，公鹿以112：97擊敗湖人，而在最後2分鐘，「字母哥」安戴托昆波（Antetokounmpo）三兄弟第一次同台上場，身為二哥的Giannis表示：「現在是我進NBA以來最棒的時刻。」
Antetokounmpo brothers sharing a moment. 💚💛💚 pic.twitter.com/4ML4aAoMOR— NBA (@NBA) April 1, 2021
「字母三兄弟」目前都在NBA打球，分別是在公鹿擔任替補控衛的大哥（Thanasis Antetokounmpo）、前MVP的二哥（Giannis Antetokounmpo），以及為湖人效力的三弟（Kostas Antetokounmpo）。
據資料指出，三兄弟在同場打球歷史上僅有兩次，其一就是2019年的哈勒戴三兄弟，Giannis賽後感嘆：「現在是我進NBA以來最棒的時刻」、「這無法拿其他紀錄比擬，不論是命中壓哨球、或拿個4、50分，這是完全不一樣的感覺，能看到這幾個和我一起從小長大的兄弟同場比賽，我們小時候就曾仰望天空，想像著未來進NBA會發生什麼事，就在今天實現了，我們三個同時出現，我媽拿著手機一直拍，這太珍貴了，這真的是我進入NBA以來最開心的一刻。」
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