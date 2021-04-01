快訊

台帛旅遊泡泡次發團銷售慘5家旅行社關團 華航：研商調整票價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／三兄弟終於同台 安戴托昆波：生涯最棒時刻

聯合新聞網 / 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波（Antetokounmpo）三兄弟第一次同台上場，身為二哥的Giannis表示：「現在是我進NBA以來最棒的時刻。」 截圖自推特影片
「字母哥」安戴托昆波（Antetokounmpo）三兄弟第一次同台上場，身為二哥的Giannis表示：「現在是我進NBA以來最棒的時刻。」 截圖自推特影片

今天湖人主場面對公鹿的賽事中，公鹿以112：97擊敗湖人，而在最後2分鐘，「字母哥」安戴托昆波（Antetokounmpo）三兄弟第一次同台上場，身為二哥的Giannis表示：「現在是我進NBA以來最棒的時刻。」

「字母三兄弟」目前都在NBA打球，分別是在公鹿擔任替補控衛的大哥（Thanasis Antetokounmpo）、前MVP的二哥（Giannis Antetokounmpo），以及為湖人效力的三弟（Kostas Antetokounmpo）。

據資料指出，三兄弟在同場打球歷史上僅有兩次，其一就是2019年的哈勒戴三兄弟，Giannis賽後感嘆：「現在是我進NBA以來最棒的時刻」、「這無法拿其他紀錄比擬，不論是命中壓哨球、或拿個4、50分，這是完全不一樣的感覺，能看到這幾個和我一起從小長大的兄弟同場比賽，我們小時候就曾仰望天空，想像著未來進NBA會發生什麼事，就在今天實現了，我們三個同時出現，我媽拿著手機一直拍，這太珍貴了，這真的是我進入NBA以來最開心的一刻。」

相關新聞

只補小鮑爾這個洞 黃蜂可能保不住種子優勢

過去的黃蜂對於季中交易一直很冷感，這次他們把沃納梅克（Brad Wanamaker）從勇士交易過來，居然是三年來的第一次。黃蜂先前之所以不參與季中交易，和他們最近這四年的戰績不振有著直接的關係。而今黃

NBA／刷數據被批無意義 衛少：奪冠也不會改變我的人生

巫師隊後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前遭《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）抨擊其多年刷的數據毫無意義，替球隊也爭不了冠，對此衛斯特布魯克在今日作出了回

NBA／三兄弟終於同台 安戴托昆波：生涯最棒時刻

今天湖人主場面對公鹿的賽事中，公鹿以112：97擊敗湖人，而在最後2分鐘，「字母哥」安戴托昆波（Antetokounmpo）三兄弟第一次同台上場，身為二哥的Giannis表示：「現在是我進NBA以來最

NBA／76人救世主復出倒數 安比德有望本周回歸

養傷將近3周，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）有望近期回歸，球團今天宣布，禁區大將復出倒數，很快就能和隊...

NBA／說好的籃網呢？瑞迪克轟鵜鶘球團沒誠信

交易大限前，瑞迪克（JJ Redick）從鵜鶘隊被交易到獨行俠隊，他在個人podcast節目《Old Man & the...

NBA／塞佛羅沙宣佈退休 曾入選年度防守第2隊

現年36歲、來自瑞士的塞佛羅沙（Thabo Sefolosha），在今天正式宣布退休，結束14年NBA生涯。 塞佛羅沙是在2006年以首輪13順位被76人選走，成為史上首位瑞士籍球員被NBA球隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。