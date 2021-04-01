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NBA／刷數據被批無意義 衛少：奪冠也不會改變我的人生

聯合新聞網 / 綜合報導
巫師隊後衛衛斯特布魯克日前遭《ESPN》球評史密斯抨擊其多年刷的數據毫無意義，替球隊也爭不了冠。 美聯社
巫師隊後衛衛斯特布魯克日前遭《ESPN》球評史密斯抨擊其多年刷的數據毫無意義，替球隊也爭不了冠。 美聯社

巫師隊後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前遭《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）抨擊其多年刷的數據毫無意義，替球隊也爭不了冠，對此衛斯特布魯克在今日作出了回覆：「奪冠也不會改變我的人生。」

衛斯特布魯克前役繳出「超級大三元」的35分14籃板21助攻，創下聯盟紀錄，外界對他的看法多分為兩種，一是認為他的數據是刷出來的，比賽中隊上中鋒「讓」籃板給他的狀況也不勝其數，甚至為了湊滿大三元而做出的錯誤傳球選擇也是所在多有，但擁護者則認為衛斯特布魯克是真實力，因為多數球星「想刷也刷不到這麼多」，而史密斯的見解屬於前者。

史密斯日前在《ESPN》的節目上直言，「衛斯特布魯克的這些數據在我看來毫無意義，在他的帶領下沒有球隊可以奪冠。」此舉也讓衛斯特布魯克的妻子妮娜大為光火，在限時動態貼上一連串長文怒批史密斯的行為，表示：「你根本不懂，衛斯特布魯克沒有奪冠對他並不會也什麼傷害。」

而衛斯特布魯克本人也在今天針對史密斯的言論進行回覆，他打太極地表示自己不喜歡與人爭論，也知道有些人會在網路上公開批評自己、說自己的壞話，「但我利用這些平台去幫助其他人，很幸運我可以做到這一點，拿到冠軍不會因此改變我的人生。」

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