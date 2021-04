NBA／刷數據被批無意義 衛少：奪冠也不會改變我的人生

巫師隊後衛衛斯特布魯克(Russell Westbrook)日前遭《ESPN》球評史密斯(Stephen A. Smith)抨擊其多年刷的數據毫無意義,替球隊也爭不了冠,對此衛斯特布魯克在今日作出了回覆:「奪冠也不會改變我的人生。」

衛斯特布魯克前役繳出「超級大三元」的35分14籃板21助攻,創下聯盟紀錄,外界對他的看法多分為兩種,一是認為他的數據是刷出來的,比賽中隊上中鋒「讓」籃板給他的狀況也不勝其數,甚至為了湊滿大三元而做出的錯誤傳球選擇也是所在多有,但擁護者則認為衛斯特布魯克是真實力,因為多數球星「想刷也刷不到這麼多」,而史密斯的見解屬於前者。

史密斯日前在《ESPN》的節目上直言,「衛斯特布魯克的這些數據在我看來毫無意義,在他的帶領下沒有球隊可以奪冠。」此舉也讓衛斯特布魯克的妻子妮娜大為光火,在限時動態貼上一連串長文怒批史密斯的行為,表示:「你根本不懂,衛斯特布魯克沒有奪冠對他並不會也什麼傷害。」

而衛斯特布魯克本人也在今天針對史密斯的言論進行回覆,他打太極地表示自己不喜歡與人爭論,也知道有些人會在網路上公開批評自己、說自己的壞話,「但我利用這些平台去幫助其他人,很幸運我可以做到這一點,拿到冠軍不會因此改變我的人生。」

Russell Westbrook on Stephen A. Smith



"One thing I won't allow to happen anymore is let people create narratives & constantly just talking shit for no reason about me because I lay it on the line every night and I use my platform to be able to help people all across the world." pic.twitter.com/8oJi0E4dwT