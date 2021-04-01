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NBA／說好的籃網呢？瑞迪克轟鵜鶘球團沒誠信

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
瑞迪克(左)。 法新社
瑞迪克(左)。 法新社

交易大限前，瑞迪克（JJ Redick）從鵜鶘隊被交易到獨行俠隊，他在個人podcast節目《Old Man & the Three》自爆，對這樣過程十分不開心，認為球團溝通有問題。

瑞迪克提到，這段故事的起源其實是去年11月，他有和球團釋出是否有被交易的可能，好讓他疫情期間可以距離住在布魯克林的家近一些，籃網當然是第一選項，北方一點的球隊也是可以接受的落腳處。

根據瑞迪克的說法，鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）告訴他，先冷靜一個月，若還是想被交易，會給瑞迪克符合期待的結果；之後雙方還進行另外4次對談，葛里芬都承諾會把瑞迪克交易到離家人近一些的球隊。

當交易大限倒數，瑞迪克仍相信葛里芬會實踐承諾，或是直接達成買斷協議，所以當他知道被交易到的隊伍是離家人一點都不近的獨行俠，感到十分愕然。

「顯然，葛里芬沒有兌現諾言。」瑞迪克還認為，鵜鶘球團缺乏誠信，且相信他們對待其他球員也是一樣情形。

獨行俠雖非最初期待的新東家，瑞迪克仍表示，很興奮成為達拉斯的一員，3月4日後就再沒出賽紀錄的他也因腳跟受傷還沒為新球隊出賽，不過他計畫當球隊明天移動到紐約時和新隊友會合。

葛里芬 鵜鶘

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