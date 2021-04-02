NBA／今日戰績表 籃網捕黃蜂拉出4連勝

籃網今天在主場以22分之差大勝黃蜂，取得4連勝並持續名列東區第一。根據統計，籃網在最近23場比賽中贏得20勝，寫下隊史首見紀錄，更難能可貴的是，杜蘭特（Kevin Durant）還缺席了其中22場比賽

2021-04-02 14:47