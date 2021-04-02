聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 籃網捕黃蜂拉出4連勝
NBA今日戰績表
巫師 91：120 活塞
76人 114：94 騎士
黃蜂 89：111 籃網
勇士 109：116 熱火
魔術 115：110(OT) 鵜鶘
老鷹 134：129(OT) 馬刺
金塊 101：94 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 勇士 vs. 暴龍(愛爾達體育1台)
07:30 火箭 vs. 塞爾蒂克
07:30 獨行俠 vs. 尼克(緯來體育台)
08:00 黃蜂 vs. 溜馬
08:00 灰狼 vs. 灰熊
09:00 老鷹 vs. 鵜鶘
09:00 公牛 vs. 爵士
10:00 雷霆 vs. 太陽
10:00 公鹿 vs. 拓荒者
10:00 湖人 vs. 國王(緯來體育台、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言