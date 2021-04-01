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NBA／加盟湖人首秀僅拿4分就傷退 佐蒙德坦言沮喪

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
佐蒙德(右)。 法新社
佐蒙德(右)。 法新社

洛杉磯湖人在今天迎接新援佐蒙德（Andre Drummond）首度先發，不過他僅出賽14分鐘留下4分、2助攻就因為右腳大拇趾遭踩傷而退場，而湖人也以15分差距吞下敗仗，賽後佐蒙德坦言第一場比賽以這種方式收場確實讓人沮喪，不過他也希望隨著比賽進行，狀態能愈來愈好。

佐蒙德在日前遭到騎士買斷合約後加盟湖人，並在今天迎接轉戰洛杉磯後的首次出賽，且還是以先發中鋒身份登場，不過在第三節剩下7分55秒被換下場後就未再登場，留下出賽14分鐘的紀錄。

而賽後湖人球團也隨即釋出佐蒙德腳趾受傷的消息，所幸傷處經X光檢查後呈現陰性反應，賽後佐蒙德也親自解釋受傷原因，「我在比賽的某一刻被洛培茲（Brook Lopez）踩到了右腳大拇趾，導致整片指甲掉了下來。還好檢測結果呈現陰性反應，我會繼續冰敷讓狀況好轉，但現在真的很痛，我甚至無法穿上鞋子。」

這場比賽也是佐蒙德繼2月中後，相隔1個半月再度出賽，對於球隊近來傷兵不斷，包括詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）兩大球星都因傷缺陣，現在連新加入的佐蒙德都難逃傷情，湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）則說：「我們並沒有太擔心，因為我們都知道球隊有足夠的力量，這是一支戰力深厚的團隊，並且始終相信著球隊能夠贏球，我們接下來也會繼續努力下去。」

湖人 詹姆斯 Frank Vogel

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