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NBA／今日戰績表 籃網厄文領軍3連勝站上東區龍頭

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網厄文(右)31分12助攻。 美聯社
籃網厄文(右)31分12助攻。 美聯社

NBA今日戰績表

拓荒者 124：101 活塞

熱火 92：87 溜馬

獨行俠 113：108 塞爾蒂克

火箭 108：120 籃網

爵士 111：107 灰熊

尼克 101：102 灰狼

暴龍 103：113 雷霆

國王 106：120 馬刺

公鹿 112：97 湖人

公牛 116：121 太陽

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 巫師 vs. 活塞

07:00 76人 vs. 騎士

07:30 黃蜂 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 勇士 vs. 熱火

08:00 魔術 vs. 鵜鶘

08:30 老鷹 vs. 馬刺

10:00 金塊 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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