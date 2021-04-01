NBA／今日戰績表 籃網厄文領軍3連勝站上東區龍頭
NBA今日戰績表
拓荒者 124：101 活塞
熱火 92：87 溜馬
獨行俠 113：108 塞爾蒂克
爵士 111：107 灰熊
尼克 101：102 灰狼
暴龍 103：113 雷霆
國王 106：120 馬刺
公鹿 112：97 湖人
公牛 116：121 太陽
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 巫師 vs. 活塞
07:00 76人 vs. 騎士
07:30 黃蜂 vs. 籃網(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:00 勇士 vs. 熱火
08:00 魔術 vs. 鵜鶘
08:30 老鷹 vs. 馬刺
10:00 金塊 vs. 快艇(愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言