NBA／今日戰績表 籃網厄文領軍3連勝站上東區龍頭

過去的黃蜂對於季中交易一直很冷感，這次他們把沃納梅克（Brad Wanamaker）從勇士交易過來，居然是三年來的第一次。黃蜂先前之所以不參與季中交易，和他們最近這四年的戰績不振有著直接的關係。而今黃

2021-04-01 00:00