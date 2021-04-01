NBA／卡森斯有人要了！ 有望10天短約加盟快艇
多家媒體報導，美國職籃NBA洛杉磯快艇可望以10天短約簽下被火箭釋出的資深中鋒「表弟」卡森斯。
運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天的報導指出，30歲的自由球員卡森斯（DeMarcus Cousins）今天人在洛杉磯，他正開始進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢程序。
體育電視頻道ESPN表示，快艇和卡森斯正討論一份10天的短約，但下週前不會有結果。
卡森斯本季打了25場比賽，其中有11場先發，平均可獲9.6分、7.6籃板，是生涯最差的表現，這讓休士頓火箭在上個月把他裁掉。
卡森斯曾是聯盟炙手可熱的長人，在效力沙加緬度國王、紐奧良鵜鶘期間，連續5個球季能有平均超過20分的成績，那5個球季期間，還有4次獲選參加明星賽。
在鵜鶘的第一個完整球季，卡森斯於2018年1月出現阿基里斯腱撕裂的重大傷勢，且至今仍深受其擾。在披金州勇士戰袍時，卡森斯在2019年的季後賽期間，出現左腿股四頭肌撕裂傷的問題。
2019年7月和洛杉磯湖人簽下合約後，卡森斯因為左膝十字韌帶斷裂，整個2019-20球季通通報銷。
2010年被國王以首輪第5順位選上的卡森斯，生涯平均每場比賽可獲20.8分、10.7籃板。
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