UBA／沒要越級挑戰 游艾喆、張鎮衙續留政大

政治大學雄鷹男籃成軍4年打下隊史第一座UBA公開男一級冠軍，今天舉辦封王慶功宴，全體隊職員和去年加入PLG新竹攻城獅球隊的田浩都出席，拿下今年MVP的張鎮衙和橫掃3座個人獎的菜鳥後衛游艾喆都提到，110學年UBA都會在球隊力拚2連霸。

職籃聯盟PLG去年成立，第一年共4支球隊，田浩就選擇加入新成立的攻城獅；PLG球季第二年還沒開打，已傳出可能擴隊的消息，今年UBA球季有亮眼表現的張鎮衙和游艾喆也傳出可能提前投入選秀。

政大教頭陳子威表示，今年成員只有洪楷傑可能挑戰籃球新旅程，「鎮衙還會留著，艾喆也不會那麼快，他還有很大進步空間，進攻手段要再進化，我們對他的規劃也不會那麼快。」

成現場人氣王的游艾喆也附和教頭，他說：「還沒這打算，這傳聞連我自己都不知道，還是會先繼續打UBA。」身為政大傳院新生的他笑說，大學生活十分充實，上學期可是「歐趴」。

政大明天放榜，陳子威透露，4名正選球員沒意外都會加入雄鷹男籃，球隊也會繼續物色適合的外籍球員人選，「聶歐瑪和丁恩狄明年都是最後一年，還是要在符合規則下繼續找外援。」