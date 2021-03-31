SBL／退台啤再勝台銀 璞園收本季首度2連勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
璞園擊敗台銀後收下本季首度的2連勝。圖／中華籃協提供
璞園擊敗台銀後收下本季首度的2連勝。圖／中華籃協提供

在上周賞給衛冕軍台啤本季第2敗的璞園，本周首場比賽延續火熱狀態，面對將框同樣不差的台銀，璞園在上半場就靠著多點開花的攻勢取得最多24分領先優勢，最終也以86：69收下本賽季首度的2連勝。

本賽季戰績墊底的璞園，在上周出戰台啤的比賽中，就靠著全隊6人得分上雙的多點開花攻勢，賞給台啤本季第2敗，而本周的首場比賽碰上近況同樣不差的台銀，璞園在上半場就火力全開共有4人得分在8分以上，且團隊共送出高達17次助攻，中場休息時取得44：24大幅領先。

反觀台銀在上半場外線全面熄火，在三分線上出手10次全數落空，直到第三節才靠著吳祐任投進本場比賽第一顆三分球，而第三節台銀也在謝宗融與洋將艾爾文（Zak Irvin）幾次強攻禁區下，一度將差距縮小到13分。

末節璞園一度陷入長達4分鐘的得分荒，反觀台銀在艾爾文三分球命中後，一度追到僅剩9分差距，不過關鍵時刻璞園李家慷抄截快攻後，菜鳥射手盧峻翔也補上一記三分球，幫助璞園再取得16分領先，最終也以17分差距拿下本季首度的2連勝。

璞園本場比賽以盧峻翔投進4顆三分球拿下23分、4助攻表現最搶眼，至於洋將喬丹則有22分、17籃板演出，台銀今天雖然得分來到雙位數，其中以剛拿下上周最佳球員的艾爾文15分、6籃板、7助攻表現最佳，但台銀今天全場罰球14次僅命中4球，籃板數也慘輸給璞園13顆，成為本場比賽兩大敗因。

璞園 台啤 喬丹

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