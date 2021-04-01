只補小鮑爾這個洞 黃蜂可能保不住種子優勢

過去的黃蜂對於季中交易一直很冷感，這次他們把沃納梅克（Brad Wanamaker）從勇士交易過來，居然是三年來的第一次。黃蜂先前之所以不參與季中交易，和他們最近這四年的戰績不振有著直接的關係。而今黃蜂之所以有動作，自然是因為今年戰績不錯，目前搶進了東區前四名，讓球團對本季抱持很高的期望，希望一舉衝擊季後賽。再加上陣中小鮑爾（LaMelo Ball）受傷脫離戰線，在控球這個位置上看似需要補人。然而，只補上這個洞，接下來的黃蜂還是可能保不住目前的種子優勢。

小鮑爾是3月20日對快艇時傳出傷情，已經動刀治療右手拇指附近的骨折。黃蜂總經理庫普恰克（Mitch Kupchak）並沒把話說死，認為這樣的手術若是復原良好，小鮑爾是有可能在本季例行賽結束前復出。然而，面對下半季爭奪季後賽資格的激烈賽程，黃蜂確實沒時間等待小鮑爾回歸。所以不太花錢，又有一點季後賽經驗的沃納梅克就成了黃蜂的交易首選。

黃蜂新人小鮑爾右手腕骨裂傷已接受手術，年輕人傷勢好得快，他仍有望在本季復出。 美聯社

沃納梅克其實是2011年的落選球員，即使2012年在馬刺體系隨隊拿過發展聯盟冠軍，但2018年以前都是在歐洲各隊打球的浪人，這也讓他累積了足夠的實戰經驗打回NBA。31歲的沃納梅克在控球時以傳導為先，也能把球交到有空檔的隊友手上，而且生涯失誤率又低，即使傳球風格完全比不上小鮑爾那麼拉風，場均4.7分及2 .5助攻的數據也實在很沒有看頭，黃蜂還是破例出手。

拿到了需要的球員，又換了個2022年的次輪選秀權加一點現金，這麼看來，黃蜂這筆交易的算盤打得非常精。然而，黃蜂的交易動作實在太保守，這對於他們想留在前六種子沒有太大幫助。今年的賽制就是各分區取十隊進入季後賽，例行賽的七到十名得在第一輪季後賽開打前，先打個附加賽（Play-In Tournament）來做最後的排位及淘汰，才能決定誰是第七及第八種子。若能打到例行賽的前六名，就能避開附加賽這種短期高張力的割喉廝殺，無疑是個重要的種子優勢。

只不過，球團高層並不想透過交易來保住這樣的優勢。早在今年三月初，黃蜂總教練博雷戈（James Borrego）就說了：想要在下半球季生存下來，他所奉行的信條就是「少即是多」。他心裡的打算是以不變應萬變，他要繼續簡化黃蜂的陣容，不加入新的球員，把自己手上的牌打好打滿就對了。

黃蜂今年團隊氣氛相當不錯，總教練博雷戈(中)希望保持目前的狀況就好，不要因為急於改變而自亂陣腳。 美聯社

「愈複雜，愈容易搞砸」，博雷戈的想法並沒什麼錯，保持精簡，不要在季中交易來太多新球員，可以減少不必要的化學效應，保持球隊現有的穩定，這樣的極簡思考聽來確實很聰明。然而，接下來的三個因素，可能會打亂了博雷戈訂下來的作戰方針，最後讓黃蜂失去種子優勢：一是傷情、二是戰情、三是心情。

難以管控的傷情

黃蜂本季其實傷情頻傳，許多主力都曾多次進出傷兵名單，迄今受到最大關注的傷兵，無疑是剛倒下的小鮑爾。然而，細看黃蜂的陣容，小鮑爾是錦上添花的存在，他的最大功能，其實是替黃蜂增加亮點、話題和人氣。這並不是瞧不起小鮑爾的偏見，畢竟他確實靠著實力，從被看貶的新人，一路打上先發和新人王熱門人選，而且目前總得分也在隊上排行第三。

然而，黃蜂的戰力能夠換得出色的戰績，主力仍是在海瓦德（Gordon Hayward）及洛齊爾（Terry Rozier）這兩大球星身上，並且配合上葛拉罕（Devonte’ Graham）、P.J. 華盛頓（P.J. Washington）、布里吉斯（Miles Bridges）及蒙克（Malik Monk）等一票年輕班底的支撐。這一點，從小鮑爾傷退之後，黃蜂還是照樣能拿三連勝就能看出一二。

真正會威脅黃蜂的傷情，並不是小鮑爾的缺陣，而是全隊在疲勞及壓力之下累積出來的更多不定時炸彈。下半季各隊為了爭搶季後賽資格，對戰強度將會大幅提昇，對於黃蜂這樣相對精簡的主力陣容來說，將會是難以承受的高壓。先前就曾受傷缺賽的海瓦德、洛齊爾、華盛頓、葛拉罕、蒙克、及賽勒（Cody Zeller）等人，很可能會因為人手及戰況的同步吃緊，造成舊傷復發或是新增嚴重傷勢，進一步地削弱黃蜂戰力。

海瓦德(左)及洛齊爾(右)是黃蜂目前最重要的進攻戰力，特別需要避免他們在季後賽之前受傷。 美聯社

交易之後的戰情

黃蜂不搞大交易，但同區的對手們可沒有在客氣。東區前三的76人、籃網和公鹿形成的第一領先集團，也都在近期做了進一步的補強，相對於剛搶進第二領先集團的黃蜂，戰力原本就差一截，現在彼此之間的落差又更拉大了。黃蜂想追前面的球隊追不上，但身後的追兵卻一個比一個更大隻，而五到十名的勝差最多只有兩場，競爭更形激烈。

目前落在七到十名的塞爾蒂克、熱火和公牛等三隊，更是這次季中交易的大買家，準備隨時往上搶進前六名。本就具備東區前四實力的塞爾蒂克，雖然因為近期的低潮而排名滑落，讓黃蜂給取代了領先位置，但在透過幾個小交易重整之後，戰力有望回昇。綠衫軍本季還沒與黃蜂交手，所以兩隊接下來的三場對戰，影響黃蜂的排名甚鉅。至於補進歐拉迪波（Victor Oladipo）的熱火，和盤來魔術中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）的公牛，更是戰力瞬間跳昇，被看好能在下半季後來居上。

公牛在換來中鋒佛西維奇(9號)之後戰力馬上升級，很有機會變成一頭瘋牛開始狂衝。 美聯社

無論是前面的領跑者，還是後段班的挑戰者，幾乎每一隊都在季中交易裡加兵添將，對手們積極整備，都讓他們有了更多子彈來對付目前暫居第四的黃蜂。交易之後的東區戰情，對黃蜂來說十分嚴峻，與對手比較之後更突顯了黃蜂的不足。保守的操作不只讓黃蜂沒有實質上的戰力補強，對球迷及球員來說，比賽時更是少了一股期待的心理。

缺乏「我是強者」的心情

如果黃蜂本季的終極目標只是打進季後賽，那麼他們應該可以達標。在黃蜂已經打出了基本隊型及進攻模式之後，若是照著總教練的「極簡方針」打下去，只要沒再出現重大傷情，很難想像黃蜂會掉出十名之外。但他們想要更上層樓，心理的強度卻是不足，交易結果也沒帶來更多期待，全隊在心理上處於一種「守成」的被動心態。

像是黃蜂對上熱火的比賽，雖然黃蜂仍以五分差擊退經過補強的熱火，拿下了三連勝，但對熱火來說，新來的歐拉迪波根本還沒上場。面對接下來的比賽，等著歐拉迪波上場的熱火球員，都會有著一種「我們會變得更強」的期待心情。反觀黃蜂，就沒有這樣的期待。

至於黃蜂對上西區第二的強敵太陽，黃蜂靠著後衛葛拉罕拿下30分的頂級表現，硬是和太陽拚進延長賽才輸球。黃蜂終止了三連勝看似可惜，然而，這場失利標誌著一個黃蜂球員心理上的自我懷疑：「我們真的夠強嗎？」

黃蜂和太陽才在二月底交過手，那時是黃蜂贏球，到了三月底再打卻是以輸球收場。即使有了葛拉罕的瘋狂發揮，黃蜂還是打不贏。葛拉罕在小鮑爾缺陣之後，重新搶回了先發位置，他在正規時間終了前，其實有機會一舉終結比賽，但這最後一擊的運氣差了一點，球硬是彈了兩次之後奪框而出。

黃蜂後衛葛拉罕(下)在「撿」回先發位置之後鬥志大爆發，不但狂投三分還積極搶球，但這樣的戰意能撐多久是個很大的問號。 美聯社

「好運是不是用完了？」會是黃蜂接下來在輸球之後難免的懷疑。

而近十場黃蜂對上戰績比自己好的球隊時，僅僅拿下2勝而已。換句話說，黃蜂目前的戰績，可能只是從弱隊身上收割勝場的暫時性結果而已，就像星期天輸給太陽之後，星期二黃蜂馬上又打贏比自己弱的巫師。黃蜂不能只是靠弱隊進補，他們得要有打贏巨人的信心和能力，才有可能穩住自己目前的領先位置。如果黃蜂球員沒有把自己視為東區前段班的成員，只覺得目前是僥倖好運才偷到這個位置，那麼一兩場硬仗沒打贏之後，很容易就會坐實球員自己的恐懼與想像，接下來就會因為信心垮台而一路崩解。

總而言之，黃蜂在交易之後只做單點補強，僅僅拿浪人替補型控衛的沃納梅克，來補上小鮑爾這個洞，看似有重點，其實會有很大的風險。

黃蜂想要衝擊季後賽的隱憂並不在於少了小鮑爾的戰力，而是其他核心主力的疲勞。尤其是得分線上的海瓦德、洛齊爾和葛拉罕。隨著主要對手的戰力經過交易之後大幅增加，又開始鎖定黃蜂既有的席次想要取而代之，此時總教練的戰略目標若是太過保守，想的只是重返季後賽的話，恐怕目前前段班席次很快就會不保。到時別說前四種子的主場優勢，可能連前六種子免打附加賽的特權也搶不到。

如果傷情、戰情和心情這三個狀況同步作用，共伴效應的衝擊波，會讓黃蜂相形薄弱的精簡陣容難以招架。已經四季無緣季後賽的黃蜂確實很想衝一波，但沒有在季中交易大限前做出大膽補強的後果，恐怕會讓他們掉出前六種子，不只可能季後賽走不遠，甚至有可能先在附加賽當中被踢出局。