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NBA／詹姆斯右大腿刺上新作品 無意間開啟斜槓人生
湖人球星詹姆斯（LeBron James）日前因腳踝扭傷高掛免戰牌，也讓球隊戰績直直落，不過詹皇似乎不太擔心湖人近況，閒來無事的他近日再度為自己增添新刺青，還順道開發出最新副業。
根據刺青師岡加（Ganga）的IG貼文，可看出詹姆斯新刺青位在右大腿部位，不過這僅僅只是工作照，看不出詹姆斯新的刺青成果，而當成品完成後，詹姆斯也接受請求，在岡加的右手腕刺上王冠，代表著詹姆斯的綽號「King James」，詹姆斯也開發了刺青新技能 。
LeBron James gave his tattoo artist a crown tattoo on his wrist 👀— Dime (@DimeUPROXX) March 30, 2021
(via IG/gangatattoo) pic.twitter.com/5gN2vx2ekR
岡加也在IG配文寫下，「無法用言語表達我有多麼感激，看到我仰慕已久的人如此信任我的手藝，真的感到非常開心，也謝謝詹姆斯給我這個機會，能夠獲得國王加冕皇冠是我的榮幸！」
至於湖人近況，日前簽下的自由球員佐蒙德（Andre Drummond）將在明天與密爾瓦基公鹿的比賽中先發上陣，他的到來可望為湖人疲軟不堪的禁區注入活水。
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