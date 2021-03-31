PLG／回應聯盟 攻城獅：最終戰會全力以赴

新竹攻城獅隊和福爾摩沙台新夢想家隊上周發生衝突事件，聯盟做出懲處後，攻城獅提出4大訴求，PLG昨天做出回應，攻城獅今天再發表聲明，重申球團立場，並感謝球迷近期的關心與指教，同時判球迷未來都能持續以行動支持 PLG ，讓焦點能回歸賽場。

攻城獅4點聲明如下：

1. 聯盟於3月27日下午9點38分發出公告，表示：「相關涉入衝突之隊職員、涉入衝突之程度、後續可能之相關懲處與裁判在此衝突之執法過程是否有疏漏之處，都將待下周一（03/29)）一併送交紀律委員會開會決議。」攻城獅球團於3月27日下午11點57分向聯盟賽務部提出申訴，以電子郵件列點提出針對G41比賽判決的質疑，附上由我方拍攝與轉播單位的影片，請聯盟提供紀律委員會召開的時間、地點、與會人員。但聯盟並未回覆球團，並決定於3月28日下午2點06分發佈G41衝突事件的追加罰則。在聯盟直接公布罰則的情況下，球團不得已採用公開申訴之管道盼聯盟正式回覆。

2. 依據聯盟賽務章程57.14.球員惡性犯規條文，攻城獅大勝（Branden Dawson）的推人動作被判處二級惡性犯規應處貳萬伍千元罰款並登記兩點。惡性犯規記點規則為累計3點者加罰禁賽一場，規章內並未說明因奪權犯規需禁賽一 場之相關條文。

3. 經公開申訴後聯盟仍維持原判，球團深表遺憾。本聯盟雖為第一年，但制度與規章建立才是長久發展之基礎，盼本次事件中不符FIBA籃球規則與聯盟規章之處，日後不再發生，也能更符合球迷對「二十年磨一劍」之期待。

4. 攻城獅球團再次強調，自成立以來即展現深耕在地且將長久經營之決心，例行賽的最後一場賽事我們仍將全力以赴，打出最精彩的球賽。