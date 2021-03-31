PLG／打造高科技恢復室 夢想家主場添利器

福爾摩沙台新夢想家本季獲有熊運動提供近50萬的產品贊助，更特別在台新夢想家主隊休息室打造專屬高科技恢復室，讓球員經歷激烈的賽事後，能得到最完善的照護，成球員應付主場2連戰的強力後盾。

有熊運動是Hyperice Taiwan之總代理，本季成為台新夢想家官方合作夥伴，特別提供4台市值近6萬元的NORMATEC PLUS 2.0 氣壓循環機給球隊使用，另提供多部Hypervolt Plus無線震動按摩槍、Hypersphere極速按摩球、VENOM熱能震動器等專業產品，因應球員每日的高強度訓練。

有熊運動執行長陳偉勛表示，有熊運動一直以來致力於推廣運動的防護以及恢復， Hyperice是NBA、MLB、PGA和UFC等職業聯盟的指定科技恢復品牌，本季台新夢想家球員賽前也能夠於場邊及休息室享受到NBA等級的最新恢復科技，展現了有熊運動與台新夢想家全力照顧球員健康與運動表現的決心和願景。

「今年很榮幸的成為福爾摩沙台新夢想家的官方合作夥伴，期望能夠攜手一起優化球員的運動表現，提供給未來台灣的籃球世代最好的防護！」陳偉勛說。

獲得聯盟上月MVP的台新夢想家後衛林俊吉表示，每場激烈的賽事後，疲勞放鬆是很重要的環節，球隊有高科技的專業器材可以使用，對於肌力恢復十分有幫助，「以前大學時訓練、比賽結束後，都只能用滾筒自己加壓按摩，現在在職業隊有無線震動按摩槍、震動滾筒等高科技產品，不但更省力，也能達到更好的恢復效果。」

夢想家本周就要迎接PLG元年的最後主場周，且是為季後退役的「少俠」田壘舉辦「少俠傳奇最終章」紀念活動。