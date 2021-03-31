NBA／勞工之光！ 年薪千萬的霍福特本季不再出賽還有辣妻陪

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）早前報導指出，雷霆與老將霍福特（Al Horford）達成協議，本季剩餘賽事將不會再出賽，球團將會把發揮空間留給年輕球員。

雖然霍福特不會代表雷霆出賽，但他仍然會隨隊參與訓練，也代表本季年薪高達2750萬美元的霍福特，將會有更多時間陪伴家人。眾所周知，霍福特的老婆薇佳（Amelia Vega）是個超級大美人，曾代表多明尼加獲得世界小姐冠軍，兩人在2011年結為連理後生下4個孩子，生活堪稱豐富美滿。

霍福特生涯自老鷹起家，2014-15球季曾帶領老鷹以60勝拿下東區王座，但始終無法跨過詹姆斯（LeBron James）所築起的高牆，效力老鷹9個球季後，霍福特轉投塞爾提克，成為綠衫軍攻守樞紐，更是在2019年與76人簽下4年1億900萬美元大合約。

本季霍福特首度轉戰西區雷霆，但在球團表明著重培養新人後，34歲的霍福特自然不在雷霆未來藍圖中，本季他仍有著14.2分、6.7籃板的水準，雷霆也沒有意願將霍福特買斷資敵。