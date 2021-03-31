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NBA／明戰火箭將缺陣 籃網艾德里奇盼爭取先發位置

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

在洛杉磯湖人將讓新加盟的佐蒙德（Andre Drummond）在明天與密爾瓦基公鹿的比賽中先發上陣後，也讓布魯克林籃網新簽下的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）何時會出賽成為外界關注焦點，不過籃網總教練奈許（Steve Nash）在今天透露，艾德里奇已確定不會參與明天與休士頓火箭之戰，至於何時會讓他披掛上陣，則必須視體能調整狀況而定。

35歲的艾德里奇在日前與馬刺達成買斷合約協議後，決定加入籃網成為其豪華陣容中的一員，而今天也是他首度參與籃網團隊練球，談到選擇落腳籃網，艾德里奇強調自己不是為了個人榮譽而來，而是希望填補起生涯的空白部分，「我來到這邊並不是想成為全明星，而是想用我擅長的事情為球隊帶來價值，我一點都不擔心是否還會再是一名明星球員。」

身為一位具有低位進攻以及三分球投射能力的禁區長人，艾德里奇認為籃網將會相當適合他的球風，而籃網總教練奈許也說：「他有能力投三分球，為場上清出空間，而且他也很清楚這是一支不同的球隊，他也將扮演不同的角色，我希望他能在傳統的比賽方式和我們的球風中間找到一個自然的平衡點。」

儘管在明天與火箭之戰，艾德里奇已確定不會登場，但他也強調希望能夠爭取先發位置，並且得到總教練奈許的准許，「我認為，如果你有能力先發，那你就會有機會取得這個位置，身為一名競爭者，你總是會想要為此而戰，而毫無疑問我也想要拿出最好的表現來爭取它。」

籃網 艾德里奇

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