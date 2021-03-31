NBA／取代小加索先發戰公鹿 佐蒙德：興奮到最高點

洛杉磯湖人在日前簽下自由球員佐蒙德（Andre Drummond）後，將在明天與密爾瓦基公鹿的比賽中安排他取代小加索（Marc Gasol）先發上陣，成為他繼2月13日以來的首次出賽，對於將披上湖人戰袍出賽，佐蒙德也直言興奮之情已經來到生涯最高點。

在2月中與前東家騎士達成協議後就未再出賽的佐蒙德，在日前遭買斷合約後決定披上紫金戰袍代表湖人出賽，而今天他也首度加入團隊練球，並確定將會在明天與公鹿的比賽中以先發中鋒的身份登場，談到睽違一個半月將再度出賽，他說：「我認為我的興奮之情已經來到生涯的新高。」

佐蒙德日前受訪時就曾透露，在這段時間自己又瘦了10至15磅（約4至6公斤），身體已經處在最佳狀態，對於能夠披上傳統勁旅湖人的戰袍，他也強調確實別具意義，「這是一種榮耀，能夠站上這個已經有無數傳奇球員打過的球場，以及考量到他們在洛杉磯創下的功績，這真的是讓我相當興奮。」

而湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也強調，季後球團肯定會全力與年僅27歲的佐蒙德達成續約協議，「這肯定是我們希望發生的，這個賽季我們希望它幫助我們挑戰衛冕，但從長遠的角度來看，我們更希望他成為球隊長期的一份子，但無論最終是短期還是長期，他都會是我們的一名關鍵球員。」

不過佐蒙德的加入也讓原本的先發中鋒小加索處境變得尷尬，甚至傳出他可能遭到買斷合約，但佛蓋爾也強調目前仍未與小加索談論過這方面的事情，「他在這裡備受愛戴，球員都很尊敬他，尤其在處理一些事情時總能展現職業風範，我們在這段衝擊季後賽與挑戰衛冕的旅程中，仍需要他們三名中鋒全力貢獻。」