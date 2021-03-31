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NBA／挺詹皇可打倒6星籃網！球評：湖人奪冠牽象上節目

聯合新聞網 / 綜合報導
夏普（Shannon Sharpe）表示：「如果詹姆斯擊敗籃網奪冠，我將牽一隻大象上節目。」 圖／擷自夏普（Shannon Sharpe）個人推特
夏普（Shannon Sharpe）表示：「如果詹姆斯擊敗籃網奪冠，我將牽一隻大象上節目。」 圖／擷自夏普（Shannon Sharpe）個人推特

布魯克林籃網於29日以老將底薪延攬前馬刺明星長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）後，「歷史最大團」儼然成形，但隨著湖人也跟進補上明星中鋒佐蒙德（Andre Drummond），詹姆斯（LeBron James）似乎還有那麼一絲衛冕希望，知名球評夏普（Shannon Sharpe）就表示：「如果詹姆斯擊敗籃網奪冠，我將牽一隻大象上節目。」

籃網在艾德里奇加入後，由杜蘭特（Kevin Durant）為首，籃網全員有6人、共入選41次明星賽，其中杜蘭特就佔11次，哈登（James Harden）9次、厄文（Kyrie Irving）和艾德里奇7次、葛里芬（Blake Griffin）6次，連喬丹（DeAndre Jordan）都有1次，說是「歷史最大團」也不為過。

而面對如此強勢的籃網，衛冕軍湖人也補進明星中鋒佐蒙德增加內線戰力，但陣容攤開相較「6星籃網」仍有段差距。詹姆斯的信徒夏普就放話：「如果詹姆斯同時擊敗他們6個，那麼未來將沒有人敢質疑他的歷史地位，誰是GOAT（歷史最佳球員）的話題將畫下休止符，屆時我會牽一隻大象上節目。」

過去在爭論誰是歷史最佳球員時，夏普就表明支持詹姆斯，認為他比喬丹（Michael Jordan）更有實力，還曾牽著一頭身穿詹姆斯球衣的山羊（意即GOAT）上節目，如果今年湖人擊敗籃網奪冠，夏普搞不好真的會實現他的諾言。

籃網 湖人 LeBron James

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