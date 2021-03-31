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NBA／一句話招來艾德里奇 KD回應質疑：籃球非一個人的運動

聯合新聞網 / 綜合報導
籃網一哥杜蘭特（左）屢被質疑帶隊能力。 歐新社
籃網一哥杜蘭特（左）屢被質疑帶隊能力。 歐新社

布魯克林籃網於29日以老將底薪延攬前馬刺明星長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）後，「歷史最大團」儼然成形，這也讓外界開始質疑在如此抱團風氣下，陣中一哥杜蘭特（Kevin Durant）究竟有沒有帶隊能力？他今天親自回覆表示「籃球從不是一個人的運動。」

艾德里奇日前被問及為何選擇加入籃網，他表示球團很早就對自己展現興趣，甚至杜蘭特也一同加入遊說：「你一定得來！」這也讓他下定決心，而被問到籃網因「組大團」被外界批為聯盟公敵，他表示自己毫不在乎，「我年紀也大了，只想把握這次機會，在能贏球的隊伍中努力。」、「我一直在權衡，最後還是來到了這裡，這是一個很好的團隊，我相信自己一定能有所貢獻。」

籃網在艾德里奇加入後，由杜蘭特為首，籃網全員入選過明星賽的有6人，總共入選41次明星賽，其中杜蘭特就佔11次，哈登（James Harden）9次、厄文（Kyrie Irving）和艾德里奇7次、葛里芬（Blake Griffin）6次，連喬丹（DeAndre Jordan）都有1次，說是「歷史最大團」也不為過。

也因此有人在推特上質疑杜蘭特沒有單人帶領球隊的能力，寫道：「我覺得你真的無法獨自帶領球隊。」而杜蘭特也不諱言：「我從來就無法一個人完成任何想完成的任何事。」

回顧杜蘭特的生涯，雷霆時期與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）爭冠失利，隨後加入當時已經是最強的金州勇士，拿下2座金盃後相約好友厄文（Kyrie Irving）轉戰籃網，如今又組成「6星籃網」，身邊從不乏頂尖好手助力。而他本季同樣保持高效，場均仍能繳出29分7.3籃板5.3助攻，但因腿筋受傷，從今年2月14日後缺席至今。

籃網 杜蘭特 艾德里奇

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