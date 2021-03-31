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NBA／包機遇鳥擊發動機受損 爵士緊急折返鹽湖城

中央社 / 鹽湖城30日綜合外電報導
爵士前往曼菲斯的包機遇到鳥擊，導致飛機受損，緊急折返鹽湖城機場。 圖擷自推特
爵士前往曼菲斯的包機遇到鳥擊，導致飛機受損，緊急折返鹽湖城機場。 圖擷自推特

美國職籃NBA爵士一行人今天搭包機前往曼菲斯，飛機起飛後不久就遇鳥擊，導致發動機受損，緊急折返鹽湖城機場，平安降落。

今日美國報（USA Today）報導指出，爵士的代表說：「很幸運的，飛機安全降落，每個人都嚇壞了，大家目前都還好。」

NBA猶他爵士原訂31日在客場挑戰曼菲斯灰熊。

爵士的歐尼爾（Royce O'Neale）在推特（Twitter）上寫到說：「神是至善的（GOD is good）」，並放了兩個「禱告的手」貼圖。

爵士 NBA

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