NBA／包機遇鳥擊發動機受損 爵士緊急折返鹽湖城

美國職籃NBA爵士一行人今天搭包機前往曼菲斯，飛機起飛後不久就遇鳥擊，導致發動機受損，緊急折返鹽湖城機場，平安降落。

今日美國報（USA Today）報導指出，爵士的代表說：「很幸運的，飛機安全降落，每個人都嚇壞了，大家目前都還好。」

Damage to Utah Jazz’s plane revealed.



Jazz’s Delta plane made an emergency landing at Salt Lake City airport after the plane struck birds while in the air.



Photo Credit: @LeagueAlerts pic.twitter.com/AI5DvBcdDH — 👑 Brandon ‘Scoop B’ Robinson 📍 (@ScoopB) March 30, 2021

NBA猶他爵士原訂31日在客場挑戰曼菲斯灰熊。

爵士的歐尼爾（Royce O'Neale）在推特（Twitter）上寫到說：「神是至善的（GOD is good）」，並放了兩個「禱告的手」貼圖。