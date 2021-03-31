聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／包機遇鳥擊發動機受損 爵士緊急折返鹽湖城
美國職籃NBA爵士一行人今天搭包機前往曼菲斯，飛機起飛後不久就遇鳥擊，導致發動機受損，緊急折返鹽湖城機場，平安降落。
今日美國報（USA Today）報導指出，爵士的代表說：「很幸運的，飛機安全降落，每個人都嚇壞了，大家目前都還好。」
Damage to Utah Jazz’s plane revealed.— 👑 Brandon ‘Scoop B’ Robinson 📍 (@ScoopB) March 30, 2021
Jazz’s Delta plane made an emergency landing at Salt Lake City airport after the plane struck birds while in the air.
Photo Credit: @LeagueAlerts pic.twitter.com/AI5DvBcdDH
NBA猶他爵士原訂31日在客場挑戰曼菲斯灰熊。
爵士的歐尼爾（Royce O'Neale）在推特（Twitter）上寫到說：「神是至善的（GOD is good）」，並放了兩個「禱告的手」貼圖。
GOD is good 🙏🏾🙏🏾— Royce O'Neale (@BucketsONeale00) March 30, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言