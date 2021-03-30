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NBA／施羅德拒絕4年8400萬美元續約 湖人開始拉攏柯瑞
據ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，本季交易至湖人的施羅德(Dennis Schroder)已經拒絕球隊提出4年8400萬美元的報價續約，下季能否留在湖人仍是未知數。
施羅德本季從雷霆交易至湖人，他當初是與老鷹簽下4年合約，至湖人本季是最後一年，如不接受湖人續約，將成為自由球員。
施羅德目前在詹姆斯及戴維斯受傷期間，扮演重要得分角色。
此外，溫德霍斯特也爆料，柯瑞今夏有選擇成為自由球員權利，其實湖人詹姆斯在明星賽期間，展開拉攏柯瑞(Stephen Curry)的工作，兩人將來有機會在湖人合作。
"Steph is eligible for a contract extension this summer, and LeBron started recruiting him at All-Star break."— NBA Central (@TheNBACentral) March 30, 2021
- Brian Windhorst
(Via the Hoop Collective Podcast) pic.twitter.com/GYLm2RAE6w
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