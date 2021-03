NBA／施羅德拒絕4年8400萬美元續約 湖人開始拉攏柯瑞

據ESPN記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)指出,本季交易至湖人的施羅德(Dennis Schroder)已經拒絕球隊提出4年8400萬美元的報價續約,下季能否留在湖人仍是未知數。

施羅德本季從雷霆交易至湖人,他當初是與老鷹簽下4年合約,至湖人本季是最後一年,如不接受湖人續約,將成為自由球員。

施羅德目前在詹姆斯及戴維斯受傷期間,扮演重要得分角色。

此外,溫德霍斯特也爆料,柯瑞今夏有選擇成為自由球員權利,其實湖人詹姆斯在明星賽期間,展開拉攏柯瑞(Stephen Curry)的工作,兩人將來有機會在湖人合作。

"Steph is eligible for a contract extension this summer, and LeBron started recruiting him at All-Star break."



- Brian Windhorst

(Via the Hoop Collective Podcast) pic.twitter.com/GYLm2RAE6w