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NBA／施羅德拒絕4年8400萬美元續約 湖人開始拉攏柯瑞

聯合新聞網 / 綜合報導
施羅德(中)。 路透
施羅德(中)。 路透

據ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，本季交易至湖人的施羅德(Dennis Schroder)已經拒絕球隊提出4年8400萬美元的報價續約，下季能否留在湖人仍是未知數。

施羅德本季從雷霆交易至湖人，他當初是與老鷹簽下4年合約，至湖人本季是最後一年，如不接受湖人續約，將成為自由球員。

施羅德目前在詹姆斯及戴維斯受傷期間，扮演重要得分角色。

此外，溫德霍斯特也爆料，柯瑞今夏有選擇成為自由球員權利，其實湖人詹姆斯在明星賽期間，展開拉攏柯瑞(Stephen Curry)的工作，兩人將來有機會在湖人合作。

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