副將淬鍊「佐」王者歸來 看湖人摘爵射日掘金破網

NBA球員市場交易活動終於在這幾天大致塵埃落定，聯盟最有「剩餘」價值的兩名中前鋒各奔東西兩岸，老將艾德里奇(LaMarcus Aldridge)與佐蒙德(Andre Drummond)可能是有史以來，在季中後段最能影響當季NBA總冠軍賽的內線球員，因為兩人各奔東西-布魯克林籃網隊與洛杉磯湖人隊，而這兩隊不正是各界預測的今年NBA總冠軍對戰戲碼？

就剩餘價值來說，艾德里奇35歲年事算高，所以帶給新隊伍的影響是以補分來算，而佐蒙德才27歲，在體力、球技與經驗上正處於巔峰，將帶給湖人隊的衝擊才是加分作用。

佐蒙德(左)正值當打之年，本季在騎士隨便打還有場均17.5分、13.5籃板的強勢表現，但是36歲的艾德里奇(右)身手已大不如前，在馬刺僅有13.7分和4.5籃板的成績，而且還是有一場沒一場的出賽。 2020-21 Panini 球員卡

一切都是最好的安排！這句話對於目前正陷入戰績混沌不明的洛杉磯湖人隊是最好的寫照。該隊在先是失去了主將中前鋒戴維斯(Anthony Davis)後，一個多月打下來20場比賽，10勝10負，接著龍頭詹姆斯(LeBron James)扭傷腳踝後，缺陣的5場比賽打了個2勝3敗，更讓人驚奇的是，眼看著過去一個多月的戰績下滑，名次從西區第三小滑至第四，該隊在球員交易截止日時居然沒動作，是有點讓人看不明。

上週交易截止日那晚，洛杉磯的媒體剛好抓到前湖人老將何瑞(Rober Horry)，問他對於湖人隊的「不作為」有甚麼看法，老何覺得這次沒進展是好的。當時的情況是謠傳湖人隊有意將多倫多暴龍隊的老後衛羅瑞(Kyle Lowery)給換來，但最後沒有下文。何瑞認為湖人隊一動不如一靜是對的。因為湖人隊過去幾年為了交易來主將戴維斯，不但失去了當時的「現鈔」如英格蘭(Brandon Ingram)、鮑爾(Lonzo Ball)等，還交出了兩個第一輪選秀順位，雖然是得到了當年紐奧良鵜鶘隊的主將，但湖人隊覺得在裡子上還是小虧了一點點。

先撇開最新的佐蒙德加入一事不說。經過折損戴維斯和詹姆斯兩名主將後，大家終於確認，湖人隊沒有了「戴」和「詹」後所代表的涵義，就是「輸球」兩字。兩人的缺陣分別意味攻守數據上「得分」(分居第一與第二)、「籃板」(也分居第一與第二)、「助攻」(第一與第三)、抄截、阻攻和命中率的失去或下滑，一支隊伍若第一與第二主將都掛掉後，戰績和表現想當然爾跟著也接不上氣。

不過對於湖人隊來說這是最好磨練的時機，大家都知道湖人隊除了兩名大主將之外，其實陣中還有庫茲瑪(Kyle Kuzma) 和「肌肉男」哈瑞爾(Montrezl Harrell)外，加德國小後衛施羅德(Dennis Schroder)，但因為兩主將的表現太過於優秀與強勢，造成其餘隊友的表現相對在數據上有所打折。這其中影響最鉅的就是庫茲瑪。小庫其實在高中階段就已經名滿全國，不過在態度上與球路上過於自傲，雖然極具天賦，但在籃球路上一直走的不如他應有的身手。庫茲瑪若不是待在湖人隊，以他能裡能外的能力和開放式球路，若在一些弱隊中，他在數據上會更漂亮一些。

因此湖人隊在25日晚間於主場敗給費城76人隊，創下連敗第四場，賽後記者追問湖人隊主帥沃戈爾(Frank Vogel)對於目前下滑的戰績有甚麼看法時，他老神在在的說一點都不擔心，而且提醒正是其他小將頂挺身而出的時候了。戈爾雖沒點名，但大概知道湖人隊接下來的一個月是要上演「庫茲瑪時間」了。

湖人總教練沃戈爾(右)對庫茲瑪(左)及其他球員是非常有信心，深知他們平常只是被壓抑，只要一點時間，戰鬥力就能完全釋放。 美聯社

所以目前對於湖人隊來說，沒有兩大主將的情況下，打起比賽來是有點辛苦，但球隊必須在這一段主將缺陣的時間，將其他副將球員的能力和潛能發揮出來，屆時兩大主將歸隊配上新加入的佐蒙德，不要說是目前聯盟戰績最佳的猶他爵士隊了，籃網隊可能也擋不住。

各界一直在談湖人對上籃網的總冠軍戲碼，那…..猶他爵士隊和西區第二的鳳凰城太陽隊呢？會不會太不尊重了？湖人隊聽到了他們的concern了，所以才有佐蒙德加入，以示對於包含上述兩隊在內西區球隊的尊重。有鑑於近年來NBA中鋒進口化、多元化和多樣化，著實讓湖人隊球團有點憂心。就目前湖人隊的陣容來說，打進季後賽不是問題，但面對西區幾支具有季後賽實力的隊伍中的內線禁區球員如爵士隊戈貝爾(Rudy Gobert)、丹佛金塊隊約克奇(Nikola Jokic)和正發展中的太陽隊艾頓(DeAndre Ayton)等，湖人最後經過衡量後，還是將目前在市場上最有剩餘價值的佐蒙德給簽了下來。

在湖人的衛冕之路上，戈貝爾(右)和約克奇(左)等長人會是較大的麻煩，簽下佐蒙德後這個問題將迎刃而解。 歐新社資料照片

湖人隊經過了上周的幾場敗戰後，重新調整和安插新人事，看來今年西區的季後賽，競爭廝殺會更激烈，若庫茲瑪、佐蒙德和施羅德等搭配得當，一旦詹姆斯和戴維斯歸隊，總冠軍王者最後可能還是由洛杉磯出線。