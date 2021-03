NBA／寫下史上第一人紀錄 佛尼爾綠衫軍首秀尷尬收場

交易截止日前被魔術送往「綠衫軍」賽爾蒂克的佛尼爾(Evan Fournier),初來乍到便自嘲自己的名字來向波士頓自我介紹,不過對於近況不佳的綠衫軍來說,佛尼爾在場上能帶來的幫助更為重要,但今(30)日綠衫軍獻出的首秀上,佛尼爾尷尬寫下不榮譽紀錄。

本季佛尼爾可繳出單季新高的19.7分,三分球命中率也有著3成88的高水準,佛尼爾的到來可為綠衫軍注入活水,但在今日對陣鵜鶘的首秀上,佛尼爾整場出賽32分鐘10投0中,沒有任何分數進帳,首度披上綠衫軍戰袍亮相便尷尬收場。

根據《Boston Sports Info》的推特發文,佛尼爾是聯盟歷史上首位加盟的第一場比賽當中,全場至少10次出手,包含三分線外5次出手,卻沒有任何進球的球員。

Evan Fournier Is the 1st player in NBA history, in his first game with a franchise with.. FGA ≥ 10 FG = 0 3PA ≥ 5 3P = 0 Only one place to go but up

儘管寫下超糗紀錄,綠衫軍主帥史蒂文斯(Brad Stevens)賽後仍安慰佛尼爾,稱他的首秀的表現只是旅途中一個小插曲,而綠衫軍下場比賽將面對獨行俠,佛尼爾有機會自我救贖。

Brad Stevens says he went over to Evan Fournier's locker and told him that this rough first performance will be "only a small blip of his time here" in Boston.