NBA／寫下史上第一人紀錄 佛尼爾綠衫軍首秀尷尬收場

交易截止日前被魔術送往「綠衫軍」賽爾蒂克的佛尼爾（Evan Fournier），初來乍到便自嘲自己的名字來向波士頓自我介紹，不過對於近況不佳的綠衫軍來說，佛尼爾在場上能帶來的幫助更為重要，但今(30)日綠衫軍獻出的首秀上，佛尼爾尷尬寫下不榮譽紀錄。

本季佛尼爾可繳出單季新高的19.7分，三分球命中率也有著3成88的高水準，佛尼爾的到來可為綠衫軍注入活水，但在今日對陣鵜鶘的首秀上，佛尼爾整場出賽32分鐘10投0中，沒有任何分數進帳，首度披上綠衫軍戰袍亮相便尷尬收場。

根據《Boston Sports Info》的推特發文，佛尼爾是聯盟歷史上首位加盟的第一場比賽當中，全場至少10次出手，包含三分線外5次出手，卻沒有任何進球的球員。

Evan Fournier



Is the 1st player in NBA history, in his first game with a franchise with..



FGA ≥ 10

FG = 0



3PA ≥ 5

3P = 0



Only one place to go but up — Boston Sports Info (@bostonsportsinf) March 30, 2021

儘管寫下超糗紀錄，綠衫軍主帥史蒂文斯（Brad Stevens）賽後仍安慰佛尼爾，稱他的首秀的表現只是旅途中一個小插曲，而綠衫軍下場比賽將面對獨行俠，佛尼爾有機會自我救贖。