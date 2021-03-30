NBA／疫情下NBA選秀會 訂7月29日進行
美國職籃NBA今天宣布，選秀會的日期將訂在7月29日，時間點就落在7戰4勝制總冠軍賽結束的一週後。
NBA的2019-20球季一度因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中斷數月才復賽，結束時間跟著延後，2020-21球季也因此順延，讓聯盟遲至今天才宣布了這個一年一度，讓頂級新秀進到NBA的重要日子。
本季的賽程，例行賽將打到5月16日，總冠軍賽就算打滿7場，最晚會在7月22日結束。
選秀及NBA選秀聯合試訓（NBA Draft Combine）舉辦地點等詳細資訊並未公佈。選秀聯合試訓是讓球員在各隊球探面前練球，活動預計於6月21到27日進行。
選秀聯合試訓內容包括5打5的練習賽，及球員力量、敏捷性測試等。
另外，選秀會的樂透抽籤在6月22日，即季後賽開打後的1個月，是讓本季無緣季後賽的球隊，能補進頂級新秀的大好機會。
球員申請參加選秀的截止時間是5月30日，要撤回參加選秀的申請，最晚得在7月19日提出。
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