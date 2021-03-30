快訊

美疫情再惡化！CDC主任：我害怕「世界末日」恐將到來

NBA／疫情下NBA選秀會 訂7月29日進行

中央社 / 紐約29日綜合外電報導
2020年的NBA選秀會原本6月25日預定在籃網隊主場巴克萊中心舉行，不過因為疫情的關係，後來改成首次採取線上選秀的模式。（路透）
2020年的NBA選秀會原本6月25日預定在籃網隊主場巴克萊中心舉行，不過因為疫情的關係，後來改成首次採取線上選秀的模式。（路透）

美國職籃NBA今天宣布，選秀會的日期將訂在7月29日，時間點就落在7戰4勝制總冠軍賽結束的一週後。

NBA的2019-20球季一度因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中斷數月才復賽，結束時間跟著延後，2020-21球季也因此順延，讓聯盟遲至今天才宣布了這個一年一度，讓頂級新秀進到NBA的重要日子。

本季的賽程，例行賽將打到5月16日，總冠軍賽就算打滿7場，最晚會在7月22日結束。

選秀及NBA選秀聯合試訓（NBA Draft Combine）舉辦地點等詳細資訊並未公佈。選秀聯合試訓是讓球員在各隊球探面前練球，活動預計於6月21到27日進行。

選秀聯合試訓內容包括5打5的練習賽，及球員力量、敏捷性測試等。

另外，選秀會的樂透抽籤在6月22日，即季後賽開打後的1個月，是讓本季無緣季後賽的球隊，能補進頂級新秀的大好機會。

球員申請參加選秀的截止時間是5月30日，要撤回參加選秀的申請，最晚得在7月19日提出。

選秀 NBA

延伸閱讀

NBA／助湖人內線戰力升級 佐蒙德驚人數據比下一票球星

憶任尼克總裁遭媒體追殺 禪師自比川普任內處境

親身參與喬丹63分神蹟 89歲NBA老教頭辭世

NBA／今日戰績表 施羅德跳出湖人拆穿魔術拉出二連勝

相關新聞

佐蒙德加盟湖人 扛住紫金大旗待雙星歸隊

美國時間3月28日洛杉磯湖人隊自家主場迎戰來訪的奧蘭多魔術隊，這場賽事並未引起球迷關注。取而代之地，台灣球迷俗稱「抓猛哥」的佐蒙德（Andre Drummond）與前東家買斷後，立刻簽約湖人隊，顯然他

終極異噬界的七星連線 籃網極致抱團真能奪冠？

被馬刺買斷前鋒艾德里奇決定加入籃網，籃網在買斷市場連續撿到葛里芬、艾德里奇兩名「前明星級前鋒」，搭檔哈登、厄文、杜蘭特、喬丹組成超級巨星團隊「宇宙籃網」，奪冠呼聲震天。 籃網極致抱團，爭冠決心沒

NBA／金塊處女秀奪勝 葛登：新東家「沒有極限」

交易大限前從魔術隊被交易到金塊隊，爆發力驚人的葛登昨天獻出新東家處女秀，他開賽不到3分鐘就和當家中鋒約柯奇「連線」上演爆...

NBA／艾德里奇加入籃網 76人教頭喊不擔心

76人隊是目前東區龍頭，但籃網隊動作頻頻，最近更簽下前馬刺隊禁區大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge），爭奪...

NBA／哈登轟38分大三元 厄文歸隊相助籃網險勝灰狼

厄文（Kyrie Irving）處理家務事缺席過去客場3戰，他今天（30號）在籃網回到主場首戰中復出就砍下27分，且哈登（James Harden）延續問鼎MVP強勢表現，再繳38分大三元，雙星終場就率隊以112比107驚險擊敗灰狼。

NBA／衛少超級大三元力壓溜馬 創歷史首見紀錄

在比爾（Bradley Beal）因傷缺陣的情況下，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）火力全開，豪取35分21助攻14籃板，生涯首度完成「30-20-10」的超級大三元，帶領巫師在主場以132比124力壓溜馬，取得2連勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。