終極異噬界的七星連線 籃網極致抱團真能奪冠？

被馬刺買斷前鋒艾德里奇決定加入籃網，籃網在買斷市場連續撿到葛里芬、艾德里奇兩名「前明星級前鋒」，搭檔哈登、厄文、杜蘭特、喬丹組成超級巨星團隊「宇宙籃網」，奪冠呼聲震天。

籃網極致抱團，爭冠決心沒有極限，六名核心球星一共入選41次明星隊，並列史上第一。除了艾德里奇35歲年紀稍大，其他五名球星都在33歲以下，另外加上一名美國男籃主力外線射手哈里斯，籃網這一團幾乎可以稱得上「七星連線」。

籃網為了爭冠，展現抱團最極致，星光閃耀，老少球星合體，看好的人很多，唱衰、賭爛的也不少。球迷的心情和NBA當代抱團文化形成兩極，抱團確實為比賽帶來特別話題和高度期待，但伴隨而生的敵意和妒嫉，同樣在社群媒體瘋狂發酵。

葛里芬在籃網這種「妖獸級」的球隊中只能打板凳，但他還是開心的不得了，球技與信心也跟著恢復了。 美聯社

宇宙籃網是否天下無敵，七星連線籃網究竟有多強大？NBA總冠軍已經是籃網囊中物？籃網真的沒有缺點？

1、籃網有多強大？

哈登負責控球、組織，並做出最大犧牲，減少出手，每場傳出11.5次助攻，場上效率和帶隊能力更強大，哈登在籃網打出MVP賽季。哈登現在可以跟湖人詹姆斯、太陽保羅平起平坐，三人都是聯盟帶隊能力最好的領袖球員。

有了哈登操盤，杜蘭特和厄文兩大殺手角色更好融入，長人喬丹、艾德里奇、葛里芬也能得到最大釋放，哈里斯是一名頂級外線射手，三分球命中率超過4成8，籃網其他角色球員只要專注防守，接球把球投進，籃網戰力、陣容深度令人叱舌，球星單打和一對一武器更是聯盟數一數二。

哈登現在已成了籃網的靈魂人物，即使杜蘭特一直養傷、厄文一直開party到例行賽結束都沒有問題，現有的陣容要打進季後賽實在太輕鬆了。 美聯社

2、籃網還有沒有缺點？

每一支球隊都有缺點，前兩年公鹿戰績聯盟第一，但季後賽安戴托昆波無法突破，殺不進禁區，打不出快速攻防轉換，安戴托昆波被區域聯防和層層包夾限制，公鹿戰力馬上下滑一個檔次。

上季快艇同樣擁有三星連線，甚至五星合體，天賦滿滿，雷納德、喬治是聯盟前十大球星，哈瑞爾、威廉斯是聯盟兩名最佳第六人，前鋒莫里斯也打出生涯最顛峰，但快艇團隊磨合並不理想，攻防表現起伏震盪，季後賽栽在金塊手裡。

籃網現在最大挑戰是「團隊」，哈登帶隊、組織沒問題，杜蘭特、厄文兩人都是超級殺手，葛里芬、艾德里奇油箱裡還有很多油，喬丹是守優於攻的長人，籃網能不能在季後賽完成組合，建構完美團隊，每個球星都在擺在對的位置，發揮最大作用，打出最好防守，仍是個「疑問」。

現在滿漢全席的食材全在籃網總教練奈許手上，奪冠的關鍵在於他要如何善加利用。如果整合失敗，恐怕成為NBA史上的大笑話。 美聯社

籃球就是五個球員在場上拚戰，各司其職展現團隊合作，天賦再多，人手再多，最終場上就是五個球員，如何讓每個球星、角色球員發揮最大作用，發揮最大效益，這是一支總冠軍球隊最終成功定義。

3、籃網奪冠機率有多少？

籃網只要沒有意外，摘下東冠，打進NBA總冠軍賽應該有六成機率，籃網是目前東區最好球隊。但總冠軍賽如果遇上的是健康湖人，湖人剛在買斷市場撿到場均17.5分、13.5籃板中鋒佐蒙德，禁區和內線、籃板戰力得到最大提升，彌補小加索又老又慢效率不高罩門，湖人戰力至少提升三成。

目前能威脅籃網奪冠的球隊，恐怕只剩下也補進了佐蒙德的衛冕軍湖人了。 歐新社資料照片

籃網團隊不如湖人，這也是詹姆斯帶隊最大優勢，更是湖人最重要文化。如果西區出線的是快艇或其他球隊，籃網拿下東冠，幾乎可以說是總冠軍在握。除了湖人，聯盟應該沒有球隊可以威脅籃網。

籃網不一定能摘下總冠軍，但籃網是東冠最熱門球隊。