佐蒙德加盟湖人 扛住紫金大旗待雙星歸隊

美國時間3月28日洛杉磯湖人隊自家主場迎戰來訪的奧蘭多魔術隊，這場賽事並未引起球迷關注。取而代之地，台灣球迷俗稱「抓猛哥」的佐蒙德（Andre Drummond）與前東家買斷後，立刻簽約湖人隊，顯然他早已心屬洛杉磯，欲成為詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）的助手，成為奪冠「最後一塊拼圖」。

也許你會質疑，湖人隊不是去年就奪冠，陣容已經完整何來最後拼圖之說？我們都知道，去年湖人隊擁有麥基（JaVale McGee）、霍華德（Dwight Howard）兩位中鋒扮演藍領苦工捍衛禁區，但在季外分別投奔克里夫蘭和費城，儘管湖人隊迎來前全明星中鋒加索（Marc Gasol），但從開季至今表現，湖人變成了一支身材縮水（Undersized）的球隊，這讓主張打強悍防守的總教練沃格爾（Frank Vogal）為調度頭疼，無論怎麼排都難以保護籃框。

湖人中鋒小加索(左)近兩年急速退化，表現比他哥同年齡時還要差了很多，可以說是湖人目前最大的軟肋。 美聯社

這缺陷在戴維斯傷退後更加明顯，湖人隊出現「高度危機」，直到沃神（Adrian Wojnarowski）爆料，佐蒙德種種跡象是心儀與詹姆斯並肩作戰，交易大限後的買斷程序走完，佐蒙德就自己用推特（Twitter）打出紫色、黃色的心，證實與湖人隊簽約。對整個聯盟的衝擊，絕對不下於艾德里奇（LaMarcus Aldridge）加盟布魯克林籃網隊，尤其這位全明星加盟，徹底解決湖人苦惱的問題。

洛杉磯湖人傳奇、前籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）用推特發表看法：「安德烈（佐蒙德）正是湖人隊所需要的元素。他能夠得分、抓籃板還能防守，是我們夢寐以求的長人。」穿上紫金球衣前，現年27歲的佐蒙德本季25場比賽登場，平均可得到17.5分、13.5個籃板、2.6次助攻，還有1.2次阻攻和1.6次抄截，是全明星等級數據。

詹姆斯、戴維斯健康時，湖人隊無疑是地球上最好的籃球隊，雙星組合平均貢獻46分、15.3個籃板和10.4助攻，如今有佐蒙德加入，今年季後賽相當有看頭，甚至專業球評與一些球員鐵口直斷，今年總決賽應該就是湖人、籃網的舞台。

抓猛哥在與前東家克里夫蘭騎士隊買斷合約後，立刻投奔洛杉磯的湖人隊，要與詹姆斯和戴維斯並肩作戰。 美聯社

有了佐蒙德，加索又將何去何從？ESPN球評 Allen Sliwa認為這一筆操作結果，湖人打造出兩套極具威脅的陣容。先發五人是詹姆斯、戴維斯、佐蒙德、施羅德（Dennis Schroder）和卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope），板凳端有哈瑞爾（Montrezl Harrell）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、卡盧索（Alex Caruso），擁有防守智商和改變比賽節奏的加索，以及本季大爆發的霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker），湖人缺的口一次補齊，讓人不得不給予佩林卡（Rob Pelinka）掌聲鼓勵。

我們當然不能忽略猶他爵士隊仍舊強勢，但在詹姆斯、戴維斯恢復後，加上佐蒙德的陣容，別說西區就算東區也沒人說不足為懼。現在，佐蒙德得肩負的責任就是扛起大旗，帶領湖人現有陣容站穩西區前八種子，耐心等候戴、詹二人歸隊合體。

佐蒙德最大的作用，不是取代詹姆斯之於湖人隊，連接近都說不上。但是，有他在能讓教頭沃格爾調整調度，藉此降低戴維斯的負擔，無論是放其中「一個AD」在場上，或者是「兩個AD」都能發揮作用。相對地，哈瑞爾也能回歸他的第六人搶分模式。

佐蒙德(右)效力過活塞和騎士隊，並不是能改變球隊的超級巨星，但他是一位維持球隊競爭力的明星，只要撐到戴維斯和詹姆斯歸隊，湖人隊將是非常可怕的爭冠勁旅。 歐新社資料照片

佩林卡說：「佐蒙德在球場攻守端，都為我們（湖人）提供強大的奧援，在我們積極尋求NBA衛冕冠軍的階段，非常幸運有這樣一位好手加入團隊。」順利的話，最快佐蒙德就會在與密爾瓦基公鹿隊之戰登場，他不是扭轉乾坤的超級巨