NBA／杜蘭特復原中 奈許：這周難復出

從2月14日面對完前東家勇士隊，籃網隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）就因腿傷再沒出賽紀錄，教頭奈許（Steve Nash）今天再證實，杜蘭特除了明天出戰灰狼隊的比賽不會上陣，本周能否回歸也打上問號。

奈許今天受訪提到，杜蘭特「看起來很不錯」，持續復原中，但還需要再觀察一段時間，才會重新復出。

籃網剛結束連續3場的客場征戰，杜蘭特並未隨隊，選擇留在布魯克林，奈許形容這段時間是杜蘭特「復原最後的關鍵時刻」；籃網這3戰也少了明星後衛厄文（Kyrie Irving）和沙米特（Landry Shamet），不過因家人因素缺陣的厄文明天就會回歸，右腳踝扭傷的沙米特明天雖來不及上陣，至少有望本周回到球隊陣容。

奈許提到，沙米特的踝傷沒什麼大問題，杜蘭特帳況則是比原本預期的再嚴重，需要再通過幾項測驗，至少會再缺席2戰。

奈許提到，杜蘭特雖缺陣，球隊仍開出漂亮戰績，且季後賽才是關鍵時刻，不需要躁進，「儘管他看起來很好，正在進步，也一定會和我們會合，我還是覺得不像是這星期。」