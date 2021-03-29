快訊

長賜輪擱淺每分鐘損失1.8億誰賠？ 陽明總座給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／杜蘭特復原中 奈許：這周難復出

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特(右)。法新社
杜蘭特(右)。法新社

從2月14日面對完前東家勇士隊，籃網隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）就因腿傷再沒出賽紀錄，教頭奈許（Steve Nash）今天再證實，杜蘭特除了明天出戰灰狼隊的比賽不會上陣，本周能否回歸也打上問號。

奈許今天受訪提到，杜蘭特「看起來很不錯」，持續復原中，但還需要再觀察一段時間，才會重新復出。

籃網剛結束連續3場的客場征戰，杜蘭特並未隨隊，選擇留在布魯克林，奈許形容這段時間是杜蘭特「復原最後的關鍵時刻」；籃網這3戰也少了明星後衛厄文（Kyrie Irving）和沙米特（Landry Shamet），不過因家人因素缺陣的厄文明天就會回歸，右腳踝扭傷的沙米特明天雖來不及上陣，至少有望本周回到球隊陣容。

奈許提到，沙米特的踝傷沒什麼大問題，杜蘭特帳況則是比原本預期的再嚴重，需要再通過幾項測驗，至少會再缺席2戰。

奈許提到，杜蘭特雖缺陣，球隊仍開出漂亮戰績，且季後賽才是關鍵時刻，不需要躁進，「儘管他看起來很好，正在進步，也一定會和我們會合，我還是覺得不像是這星期。」

杜蘭特 籃網 厄文

延伸閱讀

NBA／籃網組「歷史最大團」 詹姆斯兒諷：只為阻我爸奪冠

拚季中轉隊奪MVP第一人 哈登不避諱支持自己

斥遭斷章取義影射批杜蘭特 柯爾獲記者致電道歉

NBA／踩獨木舟去練習場館 湯普森秀神射引杜蘭特來留言

相關新聞

NBA／籃網狂補球星！球評嘆不公 對手酸「乾脆簽耶穌？」

艾德里奇（LaMarcus Aldridge）臨時變卦，為了拚奪冠而捨熱火、加入籃網，讓籃網陣容堪稱星光熠熠，全員共入選全明星賽41次，不光球評直呼不公平，就連對手也驚嘆不已。 拓荒者長人康特（

NBA／艾德里奇加入籃網 76人教頭喊不擔心

76人隊是目前東區龍頭，但籃網隊動作頻頻，最近更簽下前馬刺隊禁區大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge），爭奪...

NBA／籃網組「歷史最大團」 詹姆斯兒諷：只為阻我爸奪冠

昨（28）日確定馬刺長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）將加盟布魯克林籃網後，包含他在內，籃網全隊上下入選明星賽的次數多達41次，可謂真正的「歷史最大團」。這也讓聯盟第一人詹姆斯（LeB

NBA／林書豪有機會？勇士省錢空出名額 美媒：會拉年輕球員

勇士為了節省驚人豪華稅負擔，選擇在交易大限最終日出清球員，送走沃納梅克（Brad Wanamaker）與克里斯（Marquese Chriss），空出的陣容名單至少需補進1人，而這也讓球迷關心林書豪能

NBA／上場44分鐘得分掛蛋 黃蜂華盛頓寫另類悲情紀錄

今（29）日的黃蜂與太陽之戰打到延長才分勝負，而黃蜂前鋒華盛頓（P.J. Washington）出賽全場最久的44分鐘，卻是1分未得，也寫下另類悲情紀錄。 華盛頓7次出手都落空且2罰也沒把握，讓

NBA／憶任尼克總裁遭媒體追殺 禪師自比川普任內處境

「禪師」傑克森（Phil Jackson）擁有傳奇般執教生涯，但他日後重新出山轉任總裁一職卻踢到大鐵板，最終在尼克留下難以抹滅的難堪一頁，近日他談起這段失敗經歷，不僅指責紐約嗜血媒體，也提到安東尼（C

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。