NBA／艾德里奇加入籃網 76人教頭喊不擔心

76人隊是目前東區龍頭，但籃網隊動作頻頻，最近更簽下前馬刺隊禁區大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge），爭奪冠軍金盃的企圖昭然若揭，不過76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）倒是老神在在，直接說不會擔心籃網的補強動作。

籃網原本就有杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）兩大球星，再從火箭隊交易來「大鬍子」哈登（James Harden）組成3巨頭，本月又加入昔日「灌籃王」葛里芬（Blake Griffin），7度入選明星賽的艾德里奇和馬刺達成買斷協議後再投入籃網，讓布魯克林軍團陣容更強大。

面對東區勁敵不斷補強，76人教頭瑞佛斯說：「誠實的說，我不會擔心，我們比較在意自己，這也是我們所能做的。」76人教頭提到，球隊很喜歡自己的樣子，也熱愛自家打造出的球風，「所以我不會（對籃網）有太多想法。」

76人目前以32勝14敗排東區龍頭，且禁區大將安比德（Joel Embiid）本月中雖因左膝月中成傷兵，目前缺席的8場比賽球隊仍打出6勝2敗戰績，和籃網仍有1場勝差。