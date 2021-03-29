NBA／籃網組「歷史最大團」 詹姆斯兒諷：只為阻我爸奪冠

昨（28）日確定馬刺長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）將加盟布魯克林籃網後，包含他在內，籃網全隊上下入選明星賽的次數多達41次，可謂真正的「歷史最大團」。這也讓聯盟第一人詹姆斯（LeBron James）的衛冕之路更加艱辛，他的兒子布朗尼（Bronny James）就說，籃網組團只是為了阻止老爸奪冠。

在艾德里奇加入後，以杜蘭特（Kevin Durant）為首，籃網全員入選過明星賽的有6人，總共入選41次，其中杜蘭特就佔11次，哈登（James Harden）9次、厄文（Kyrie Irving）和艾德里奇7次、葛里芬（Blake Griffin）6次，連喬丹（DeAndre Jordan）都有1次，說是「歷史最大團」也不為過。

據美國媒體《ClutchPoints》報導，日前動半月軟骨手術的詹姆斯兒子布朗尼，休養中也不忘在社群網站上調侃籃網的「抱大腿」行徑，直言：「這所有的一切，就是為了阻止一個在聯盟打滾18年的36歲老人。」