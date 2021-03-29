NBA／3連霸籃板王佐蒙德 經紀人證實落腳湖人

體育電視頻道ESPN 今天報導引述美國職籃NBA自由球員佐蒙德（Andre Drummond）的經紀人說法，3連霸籃板王佐蒙德打算跟洛杉磯湖人簽約。

ESPN報導指出，尋求衛冕NBA總冠軍的湖人一直努力要拉攏佐蒙德，以增添球隊戰力。佐蒙德近日才剛與克里夫蘭騎士達成買斷合約協議。

目前湖人陣中傷兵累累，得分之鑰戴維斯（Anthony Davis）在2月中拉傷小腿缺陣至今，老將詹姆斯（LeBron James）最近也扭傷右腳踝而歸期未定。

27歲的佐蒙德本季為騎士隊先發出賽25場，場均貢獻17.5分和13.5籃板。佐蒙德在去年達成籃板王3連霸的成就，這也是他5年內第4度成為籃板王。