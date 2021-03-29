NBA／3連霸籃板王佐蒙德 經紀人證實落腳湖人
體育電視頻道ESPN 今天報導引述美國職籃NBA自由球員佐蒙德（Andre Drummond）的經紀人說法，3連霸籃板王佐蒙德打算跟洛杉磯湖人簽約。
ESPN報導指出，尋求衛冕NBA總冠軍的湖人一直努力要拉攏佐蒙德，以增添球隊戰力。佐蒙德近日才剛與克里夫蘭騎士達成買斷合約協議。
目前湖人陣中傷兵累累，得分之鑰戴維斯（Anthony Davis）在2月中拉傷小腿缺陣至今，老將詹姆斯（LeBron James）最近也扭傷右腳踝而歸期未定。
27歲的佐蒙德本季為騎士隊先發出賽25場，場均貢獻17.5分和13.5籃板。佐蒙德在去年達成籃板王3連霸的成就，這也是他5年內第4度成為籃板王。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言