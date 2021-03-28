NBA／離婚半年 前馬刺球星帕克認愛小8歲新歡

38歲的前NBA馬刺隊球星帕克，於去年8月結束第二段婚姻後，所有粉絲都關注他在運動事業方面的投資，不過，帕克不忘自己的愛情，於日前在IG上傳與現年30歲前法國女網球員艾莉絲．琳(Alize lim)的親密合照，雖帕克在IG上並未多做解釋，但大批粉絲都在祝賀他找到新歡。

帕克風流倜儻，多金又帥的他，生命中不缺女人，且都是具有名氣，第一任妻子葛洛莉亞(Eva Longoria)年長帕克7歲，是著名美國藝人，兩人自2007年結婚直到2011離婚，當初主要是傳出帕克傳出偷腥隊友妻子之事，導致葛洛莉亞憤而提出離婚。

帕克隨後在2014年與法國美女記者法蘭西妮(Axelle Francine)結婚，兩人婚姻維持到帕克NBA退休之後，於去年8月宣布離婚，結束長達9年的夫妻關係，但育有兩個孩子。

退休的帕克在法國發展運動事業，這位現身帕克IG的女伴，是前法國女網選手，世界排名最高135，在網球退休後在法國電視台從事體育相關節目製作。