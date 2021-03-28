NBA／羅斯痊癒回歸 尼克卻又傷了當家中鋒羅賓森

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）總算在新冠肺炎中標後痊癒，今（28日）上場對陣公鹿，然而尼克卻再度傳出壞消息，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shames Charania）推特上透露，羅賓森（Mitchell Robinson）因右腳骨折而退賽。

Knicks center Mitchell Robinson has suffered a fractured right foot. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021

羅斯在3月1日賽後突被宣告觸發聯盟健康與安全協議，後來公布其在新冠肺炎的檢測中呈現陽性，期間整整缺席了10場比賽，經過了4週隔離後總算回歸，他今天從板凳出發，砍下13分1籃板1助攻。

然而尼克並沒有太多時間慶祝羅斯的回歸，因為中鋒羅賓森在第一節就因為右腳踝傷勢離場，隨後透過記者爆料其右腳骨折，幾乎等同於宣告賽季報銷。

羅賓森本季就深受傷病困擾，先是賽季中傳出右手骨折缺席一個月，沒想到復出後僅經過短短4場時間，今天又傳出右腳骨折，這也可能導致他得缺席剩餘的所有賽事。