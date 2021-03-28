NBA／籃網球星爆棚 傳簽阿德雷奇志奪總冠軍

美國職籃NBA眾星雲集的布魯克林籃網，補強持續進行。據ESPN報導，籃網簽下被馬刺買斷合約的阿德雷奇，這不但使他們陣容的星度爆表，也使志在奪冠的他們，再添一員猛將。

曾奪2014年的年度MVP、2017年與2018年兩次總冠軍賽最有價值球員（MVP）的杜蘭特（Kevin Durant），和7度入選明星賽的厄文（Kyrie Irving），這兩大手上戴有冠軍戒指的球星皆於2019年加盟布魯克林籃網，讓球隊戰力升高一個檔次，在他們陸續傷癒歸隊後，籃網瞬間成為爭冠熱門隊伍。

本季籃網在做出重磅交易，換來近3年的得分王、2018年的年度MVP哈登（James Harden）；納入2009年選秀狀元、6次入選明星賽，並曾獲灌籃大賽冠軍的前鋒「幹籃哥」葛里芬（Blake Griffin），讓原本就有丁威迪（Spencer Dinwiddie）、哈里斯（Joe Harris）和兩次獲得籃板王的資深中鋒喬丹（DeAndre Jordan）的籃網，陣容已非「豪華」足以形容。

在NBA交易截止後，體育電視頻道ESPN再爆料，他們引用阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）經紀人的說法指出阿德雷奇將加盟籃網。阿德雷奇2006年從波特蘭拓荒者開始職籃生涯，2015年轉到聖安東尼奧馬刺，至今合作6個球季。

曾7度入選明星賽的阿德雷奇已經35歲，因此不在馬刺未來藍圖中，雙方於是協議分手，在尋求交易失敗後，阿德雷奇主動放棄本賽季年薪2400萬美元之中的725萬美元，讓馬刺買斷他的合約，促成他取得自由身，繼續尋求他渴望已久的冠軍戒指。

原先有報導指，邁阿密熱火在爭取阿德雷奇上居領先位置，但他的經紀人告訴ESPN，阿德雷奇將和在東區排名第2，只落後給費城76人的籃網簽約。

阿德雷奇本季在馬刺平均每場比賽可打25.9分鐘，能拿下13.7分、4.5籃板。他生涯1024場比賽，平均每戰可獲19.4分、8.3籃板。