快訊

漲潮時間已過 長榮長賜輪脫困希望落空

吃素確實能降低胃癌發生率 醫：但要避開2類食物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／籃網球星爆棚 傳簽阿德雷奇志奪總冠軍

中央社 / 紐約27日綜合外電報導
美聯社
美聯社

美國職籃NBA眾星雲集的布魯克林籃網，補強持續進行。據ESPN報導，籃網簽下被馬刺買斷合約的阿德雷奇，這不但使他們陣容的星度爆表，也使志在奪冠的他們，再添一員猛將。

曾奪2014年的年度MVP、2017年與2018年兩次總冠軍賽最有價值球員（MVP）的杜蘭特（Kevin Durant），和7度入選明星賽的厄文（Kyrie Irving），這兩大手上戴有冠軍戒指的球星皆於2019年加盟布魯克林籃網，讓球隊戰力升高一個檔次，在他們陸續傷癒歸隊後，籃網瞬間成為爭冠熱門隊伍。

本季籃網在做出重磅交易，換來近3年的得分王、2018年的年度MVP哈登（James Harden）；納入2009年選秀狀元、6次入選明星賽，並曾獲灌籃大賽冠軍的前鋒「幹籃哥」葛里芬（Blake Griffin），讓原本就有丁威迪（Spencer Dinwiddie）、哈里斯（Joe Harris）和兩次獲得籃板王的資深中鋒喬丹（DeAndre Jordan）的籃網，陣容已非「豪華」足以形容。

在NBA交易截止後，體育電視頻道ESPN再爆料，他們引用阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）經紀人的說法指出阿德雷奇將加盟籃網。阿德雷奇2006年從波特蘭拓荒者開始職籃生涯，2015年轉到聖安東尼奧馬刺，至今合作6個球季。

曾7度入選明星賽的阿德雷奇已經35歲，因此不在馬刺未來藍圖中，雙方於是協議分手，在尋求交易失敗後，阿德雷奇主動放棄本賽季年薪2400萬美元之中的725萬美元，讓馬刺買斷他的合約，促成他取得自由身，繼續尋求他渴望已久的冠軍戒指。

原先有報導指，邁阿密熱火在爭取阿德雷奇上居領先位置，但他的經紀人告訴ESPN，阿德雷奇將和在東區排名第2，只落後給費城76人的籃網簽約。

阿德雷奇本季在馬刺平均每場比賽可打25.9分鐘，能拿下13.7分、4.5籃板。他生涯1024場比賽，平均每戰可獲19.4分、8.3籃板。

籃網 馬刺

延伸閱讀

NBA／退休的「白曼巴」寶刀未老 高中生單挑被慘電

湖人鎖定補強佐蒙德 外媒：將成籃網大麻煩

加盟後19場關鍵戰拿16勝 哈登讓籃網不同了

影／飼主給牠一個節奏！ 鳳頭鸚鵡「大車輪」跳到忘我

相關新聞

NBA／「Gary遷移日」 3將打包行囊轉戰新東家

今年季中交易截止日熱鬧非凡，當日有多達46名球員被交易，涉及23支球隊，在這其中還出現一個有趣的巧合。 全聯盟共有3位名為「Gary」的現役球員，分別是金塊的哈里斯（Gary Harris）、拓

NBA／領跑佐蒙德爭奪戰 湖人盼升級禁區戰力

佐蒙德（Andre Drummond）日前與騎士完成買斷，一般預估最可能出線搶下這位中鋒的隊伍為歷史宿敵的湖人與塞爾蒂克，《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）最新報導指出，衛冕軍目前居於領先位置。

NBA／詹皇至少休1個月 戴維斯回歸期仍無定論

《The Athletic》記者奧蘭（Bill Oram）表示，詹姆斯（LeBron James）高位腳踝扭傷恢復期一般為2周至6周，而奧蘭同事查拉尼亞（Shams Charania）也強調，這次休養恐需好幾周時間，如今他進一步透露詳細時程。

NBA／里拉德T恤發聲挺亞裔 林書豪發推特感謝支持

因為新冠肺炎疫情進一步深化美國社會歧視亞裔族群風氣，日前爆發多起種族仇恨的暴力事件更傳出駭人聽聞的亞特蘭大槍擊案，讓林書豪還有其他NBA現役球星都發聲呼籲停止對亞裔族群的仇恨。

NBA／籃網球星爆棚 傳簽阿德雷奇志奪總冠軍

美國職籃NBA眾星雲集的布魯克林籃網，補強持續進行。據ESPN報導，籃網簽下被馬刺買斷合約的阿德雷奇，這不但使他們陣容的...

NBA／雷霆宣布達雙方協議 霍福特剩餘賽季將束之高閣

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）最新報導指出，雷霆與長人老將霍福特（Al Horford）雙方達成協議，他本季剩餘賽事將不會再出賽，球隊選擇把發揮空間留給年輕球員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。