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PLG／攻城獅、夢想家爆揮拳衝突 場邊水瓶滿天飛

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PLG／攻城獅、夢想家爆揮拳衝突 場邊水瓶滿天飛

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
攻城獅與台新夢想家發生衝突。 擷圖自畫面
攻城獅與台新夢想家發生衝突。 擷圖自畫面

PLG新竹攻城獅今天在主場與台新夢想家進行季後賽資格續命之戰，不過兩隊近來交手煙硝味不斷，在今天比賽第二節更爆發夢想家洋將杰倫（Jerran Young）對著攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）揮拳的衝突事件，最終兩人都遭到驅逐出場，而衝進場的夢想家總教練朱利爾斯則是吞下技術犯規。

攻城獅與夢想家今天交手，比賽進行到第二節時攻城獅後衛田浩被撞倒在地後，夢想家杰倫卻刻意用膝蓋頂了準備起身的田浩，而原本欲上前扶起田浩的林明毅先將杰倫推開，但反遭杰倫拿球砸向肩膀，引發攻城獅洋將大勝的不滿出手將杰倫推開，杰倫也隨即揮拳反擊。

隨後夢想家總教練朱利爾斯也衝進場內想找大勝理論，不過雙方球員隨後一湧而上將兩人拉開，攻城獅塔壁（Hasheem Thabeet）更將杰倫架離球場，但場邊球迷也受到氣氛影響開始朝場內投擲水瓶。

在衝突事件後，裁判也判決將動手的杰倫與大勝驅逐出場，夢想家總教練朱利爾斯則是吞下一次技術犯規。 

夢想家 攻城獅 田浩

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