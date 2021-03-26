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NBA／交易截止 籃網、熱火都是贏家

中央社 / 台北26日電
熱火搶到歐拉迪波，被視為季中交易贏家之一。 美聯社
熱火搶到歐拉迪波，被視為季中交易贏家之一。 美聯社

美國職籃NBA各隊交易大門在今天凌晨3時截止，本季在交易大限前最大交易，除季中從火箭轉戰籃網哈登外，其次就屬魔術主力全部上架清空，甚至還包括明星中鋒佛契維奇。

根據美國權威運動網站ESPN報導，本季最大筆的交易仍是「大鬍子」哈登（James Harden）轉戰布魯克林籃網，也使得籃網一口氣組成有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）與哈登的3巨頭。

在交易截止大限前，東區強權補強有限，包括密爾瓦基公鹿隊得到塔克（PJ Tucker）、費城76人拿下資深控衛希爾（George Hill）這些歷經季後賽洗禮的老將，但仍不及籃網來得受到矚目。

而上季東區冠軍熱火也是交易贏家之一，他們的主力陣容幾乎沒有折損前提下，和火箭換來了歐拉迪波（Victor Oladipo）。

另一方面熱火把長人歐林尼克（Kelly Olynyk）送走，主要是清出大前鋒位置，等著被馬刺買斷的明星大前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）加盟，如此一來熱火不僅戰力升級，就連板凳深度也將笑傲東部聯盟。

ESPN也點出，今年在交易市場上的輸家是衛冕軍洛杉磯湖人，目前「紫金軍團」兩大王牌包括詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）相繼受傷，球隊戰績陷入低迷，人手不足的隱憂也暴露出來。

加上湖人季後賽假想敵都在交易大限前有所斬獲，包括丹佛金塊換來奧蘭多魔術扣將高登（Aaron Gordon）、洛杉磯快艇也得到湖人上季冠軍班底之一的老牌控衛朗多（Rajon Rondo），湖人空手而歸就顯得有些失落。

不過被騎士買斷的明星中鋒佐蒙德（Andre Drummond），外傳將可能落腳湖人，一旦傳言屬實，加上主力傷兵歸隊後，湖人依舊是爭冠路上不可輕忽的勁旅。

目前在東部聯盟排名倒數第2的魔術已打定主意重建，主力一口氣全部出清，招牌中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）送至公牛，也把法籍射手佛尼爾（Evan Fournier）交易至塞爾蒂克，高登與克拉克（Gary Clark）則是送至金塊。

湖人 籃網 哈登

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