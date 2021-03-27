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NBA／今日戰績表 廖化當先鋒湖人逆轉騎士中止4連敗

聯合新聞網 / 整理
兩大主將不在，湖人終於擊敗騎士中止4連敗。 法新社
兩大主將不在，湖人終於擊敗騎士中止4連敗。 法新社

NBA今日戰績表

籃網 113：111 活塞

太陽 104：100 暴龍

塞爾蒂克 122：114 公鹿

熱火 105：110 黃蜂

拓荒者 112：105 魔術

火箭 101：107 灰狼

金塊 113：108 鵜鶘

溜馬 109：94 獨行俠

灰熊 114：117 爵士

老鷹 124：108 勇士

騎士 86：100 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 活塞 vs. 巫師

08:00 尼克 vs. 公鹿

08:00 火箭 vs. 灰狼

08:30 公牛 vs. 馬刺

09:00 獨行俠 vs. 鵜鶘(緯來體育台)

09:00 塞爾蒂克 vs. 雷霆

09:00 灰熊 vs. 爵士

10:00 76人 vs. 快艇(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 騎士 vs. 國王

NBA戰績排行

火箭

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