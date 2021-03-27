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NBA／今日戰績表 廖化當先鋒湖人逆轉騎士中止4連敗
NBA今日戰績表
籃網 113：111 活塞
太陽 104：100 暴龍
塞爾蒂克 122：114 公鹿
熱火 105：110 黃蜂
拓荒者 112：105 魔術
金塊 113：108 鵜鶘
溜馬 109：94 獨行俠
灰熊 114：117 爵士
老鷹 124：108 勇士
騎士 86：100 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 活塞 vs. 巫師
08:00 尼克 vs. 公鹿
08:00 火箭 vs. 灰狼
08:30 公牛 vs. 馬刺
09:00 獨行俠 vs. 鵜鶘(緯來體育台)
09:00 塞爾蒂克 vs. 雷霆
09:00 灰熊 vs. 爵士
10:00 76人 vs. 快艇(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 騎士 vs. 國王
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