NBA／今日戰績表 廖化當先鋒湖人逆轉騎士中止4連敗

約柯奇（Nikola Jokic）今天再度展現問鼎年度MVP的強勢表現，全場30投17中，豪取37分9助攻6籃板2抄截，並且在第四節最後關鍵時刻獨拿7分，帶領金塊擺脫鵜鶘的糾纏，在客場以113比108氣走鵜鶘。

2021-03-27 11:20